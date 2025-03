Ex casa di cura Quisisana, si prepara la rinascita. Cominciata la procedura

Montecatini Terme, 3 marzo 2025 – Il Comune avvia la procedura per l’inserimento di una variante nel regolamento urbanistico, per consentire la presentazione del piano di rigenerazione urbana destinato alla rinascita della ex casa di cura Quisisana, a Montecatini Alto. L’edificio è destinato ad avere nuova vita come residenza sanitaria assistita (Rsa) convenzionata con il servizio pubblico. Il 16 dicembre dello scorso anno, un soggetto specializzato nello sviluppo di strutture di questo genere ha avviato un confronto con l’amministrazione per concretizzare il progetto.

Il piano di rigenerazione urbana, ideato dalla Regione, coinvolta nella procedura, rappresenta l’alternativa strategica al nuovo consumo di suolo attraverso interventi volti a riqualificare il contesto della città . La ex casa di cura Quisisana, dove sono nate generazioni di bambini e sono stati effettuati numerosi interventi chirurgici, è chiusa da oltre 22 anni. Il soggetto che ha preso contatti con il Comune intende realizzare 80 posti letto per anziani nell’edificio e 24 per disabili. Il Monte dei Paschi di Siena, proprietario dell’immobile, è già in trattive piuttosto avanzate con questa società, e presto dovrebbe essere annunciata la compravendita.

L’attuale regolamento urbanistico del Comune, come spiega la delibera appena approvata, a causa della scadenza dei termini, contiene previsioni valide “per la gestione degli insediamenti esistenti, mentre perdono efficacia quelle soggette a piani attuativi che non abbiano stipulato convenzione urbanistica”. Tra queste c’è anche il progetto unitario a suo tempo realizzato per il Quisisana, nato in un altro contesto e del tutto estraneo al nuovo investitore. Questo documento è rimasto in un cassetto per troppo tempo, perdendo il suo valore. Il sindaco Claudio Del Rosso sta seguendo di persona la questione “Il piano di rigenerazione urbana – sottolinea – è uno strumento che vogliamo applicare anche per altre situazioni in città. Lo faremo in seguito, adesso è prioritario dare risposte concrete sul Quisisana”.

Il Comune ha così deciso di attivare le procedure di variante al regolamento urbanistico, che porterà alla presentazione del nuovo piano. L’assemblea dei sindaci della Società della Salute della Valdinievole, lo scorso 30 dicembre, all’unanimità, ha dato parere favorevole alla nascita di una nuova struttura della Rsa a Montecatini Alto. Pochi giorni prima, la giunta di Montecatini ha approvato la delibera di indirizzo per l’ampliamento del parcheggio del Castello e la realizzazione di un ascensore panoramico, proprio in vista della nascita della nuova attività . L’investimento del soggetto privato all’ex Quisisana, in convenzione con la Società della Salute, sarà realizzato tenendo conto del tessuto sociale del comprensorio, con la presenza di soggetti con più di 75 anni, e la capacità di riempimento dell’immobile scelto.

La Rsa sarà seguita poi da un gestore di provata professionalità in questo delicato settore. Il Comune, nella delibera appena approvato per l’avvio della variante al regolamento urbanistico, evidenzia come questo progetto “vada a rivestire significativi profili di Interesse pubblico, derivanti dalla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e dal riutilizzo di aree già urbanizzate, dal potenziamento dei servizi in città dedicati a una fascia di popolazione fragile, e dalla rivitalizzazione economico produttiva del tessuto urbano”.