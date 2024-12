Progetto Quisisana. C’è l’ok della SdS

L’assemblea dei sindaci della Società della Salute della Valdinievole, all’unanimità, ha dato parere favorevole alla nascita di una nuova struttura di residenza sanitaria assistita e di residenza sanitaria per disabili a Montecatini. La decisione è arrivata in seguito alla richiesta presentata il 17 dicembre scorso dal sindaco Claudio Del Rosso. È un passo avanti molto concreto per il progetto di riattivazione dell’ex casa di cura Quisisana, a Montecatini Alto, dopo 22 anni di chiusura. Una primaria società del settore, interessata a creare 80 posti di residenza sanitaria assistita e 20 di residenza sanitaria per disabili, ha da qualche tempo un opzione sull’immobile, ben più di una trattativa avanzata.

Simona De Caro, presidente della Società della Salute della Valdinievole e sindaco di Monsummano, è soddisfatta del provvedimento approvato. "Sono davvero felice che questa nuova attività possa concretizzarsi – sottolinea – decine di generazioni, in Valdinievole, sono nate alla ex casa di cura Quisisana ed era deprimente vederla vuota da così tanto tempo. Oltre a soddisfare un bisogno concreto, con la creazione di nuovi posti Rsa ed Rsd, sarà svolta un’efficace azione di rigenerazione urbana. Ringrazio il sindaco Del Rosso per l’impegno profuso: la Sds della Valdinievole è sempre pronta a fare il possibile per progetti come questo".

Anche il responsabile dell’amministrazione è molto soddisfatto per il provvedimento approvato ieri. "Ringrazio la presidente De Caro – dice Del Rosso – e tutti i componenti dell’assemblea dei sindaci della Società della Salute". Il progetto avviato quest’anno potrebbe diventare operativo già in quello che sta per iniziare, con una parte del complesso utilizzabile entro la fine del 2025.

Daniele Bernardini