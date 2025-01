Terme, ammessa solo una società inglese. E’ l’International Tax Advisor di Londra

Montecatini Terme, 15 ottobre 2021 - Alla fine, ne è rimasta soltanto una. Quella presentata da International Tax Advisor Limited, società britannica con sede a Londra, è l’unica delle tre manifestazioni di interesse presentate alle Terme giudicata idonea per accedere ai dati patrimoniali e finanziari dell’azienda. Entro oggi riceverà la password per accedere ai documenti.

Il gruppo britannico, poi, avrà tempo fino all’11 novembre per la eventuale presentazione di un’offerta irrevocabile di acquisto delle quote di maggioranza delle Terme. Oltre alla riunione di mercoledì sera, anche ieri mattina l’amministratore Alessandro Michelotti ha dovuto lavorare un altro po’sulla procedura, prima di dare l’annuncio ufficiale, intorno alle 13. Il responsabile dell’azienda conferma che "dopo l’apertura delle tre buste tempestivamente pervenute, è emerso che una sola domanda corrisponde ai requisiti previsti dal bando per l’ammissione alla fase successiva a quella di preselezione. Verrà quindi dato accesso alla data room alla società International Tax Advisor Limited, con sede legale a Londra".

Ma chi è il gruppo britannico che ha mostrato interesse per le Terme? La società, con sede legale nella capitale del Regno Unito, e filiali negli Stati Uniti e Hong Kong si occupa principalmente di questioni fiscali e finanziarie. Nata nel 2008, dichiara un capitale sociale di 500 milioni di euro. L’amministratore delegato è il commercialista e revisore contabile pistoiese Stefano Fabbri, cinquant’anni. Il professionista, come dichiara il sito dell’azienda, ha prestato varie consulenze in diversi paesi del mondo, come la repubblica Ceca, la Cina, il Marocco, la Russia, la Romania, la Bulgaria e il Regno Unitto. "Offriamo assistenza completa ai nuovi imprenditori- prosegue la presentazione della società britannica – anche per avviare le loro attività in altri paesi del mondo. Essendo la crescita la nostra missione, abbiamo deciso, oltre che assistere i nostri clienti, di investire negli stessi settori. Per questo motivo, l’azienda è cresciuta notevolmente negli ultimi anni". International Tax Advisor Limited, in questi ultimi tempi, sta portando avanti un rapporto di collaborazione sul mercato immobiliare con Blugrace Holding e Glamour Investment Development Limited. La prima realtà è un consorzio di aziende, che si occupa di vari settori, dall’ambiente all’energia, dal settore edilizio alle telecomunicazioni, dall’assistenza sanitaria fino al cibo e alle bevande. La seconda è una società attiva dal 1974 che si occupa di investimenti, gestioni patrimoniali, investimenti diretti, strumenti bancari e immobili. Il sindaco Luca Baroncini è assai contento per il risultato della preselezione. "Sono molto soddisfatto – conferma – per l’esito della prima fase della procedura. L’invio di una manifestazione di interesse corrispondente a tutti i requisiti previsti dal bando, dimostra come il percorso da noi condiviso con la Regione poteva portare risultati positivi. Se questo è stato, essendo tanti i requisiti previsti dal bando, vuol dire che c’è stata una selezione importante. Adesso mante niamo ottimismo, ma anche cautela. Arriveremo alla fase del bando in cui sarà fatta un’offerta irrevocabile. Ho sempre creduto nella necessità dell’ingresso di un privato nel capitale sociale per salvare e rilanciare le Terme, la città e tutta la Valdinievole ".

Daniele Bernardini