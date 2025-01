Terme, le buste aperte nella notte

Montecatini Terme (Pistoia), 14 ottobre 2021 - Hanno dovuto esaminare le manifestazioni di interesse fino a tarda notte per vedere se i tre soggetti che avevano richiesto la possibilità di conoscere informazioni sulle Terme hanno tutti i requisiti o no per la presentazione di un’offerta irrevocabile di acquisto delle quote azionarie delle Terme. Forse, stamani la città avrà le notizie più precise di cui ha diritto, visto che la vicenda è ormai arrivata alla fine. Secondo le indiscrezioni riportate nei giorni scorsi, le buste dovrebbero contenere le integrazioni della società di diritto privato inglese, che dovrebbe far capo a un gruppo di immobiliaristi di Karlovy Vivary, che si erano fatti avanti al primo round, e le manifestazioni di interesse di due fondi di investimento inglese.

In ogni caso, ieri sera, in città si respirava una cocente atmosfera di delusione. Ma quali sono le caratteristiche richieste per aspirare a diventare i nuovi soci di maggioranza delle Terme? Gli aspiranti azionisti di maggioranza delle Terme,società o persone fisiche, devono dimostrare referenze bancarie non inferiori a 60 milioni di euro. Le realtà interessate non devono essere mai falliti, sottoposti a procedure concorsuali o aver avuto problemi con il pagamento di imposte e tasse. Se questa realtà dovesse essere ritenuta un interlocutore valido, entro il 15 ottobre via Pec, riceverà la password per accedere al Data Room dell’azienda. Qui potrà trovare: il facsimile della proposta irrevocabile, la descrizione dell’oggetto degli investimenti e delle garanzie correlate, la bozza del nuovo statuto sociale approvato nei mesi scorsi, la convenzione successiva alla concessione delle acque termali, gli ultimi tre bilanci approvati, la situazione patrimoniale al 30 giugno 2021, l’indicazione dei beni materiali e immateriali, le schede descrittive dei beni strategici per il futuro, tra cui il Tettuccio. Per questo stabilimento, in accordo con il Comune dovrà essere garantita un’adeguata fruizione pubblica. Infine, nel Data Room, è possibile trovare i contratto attivi e passivi di locazione, comodato e affitto e la descrizione sintetica dei giudizi in corso o minacciate. L’offerta irrevocabile d’acquisto, che dovrà arrivare entro l’11 novembre, alle 13, in viale Verdi 41, sede della direzione delle Terme.