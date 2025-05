Terme, la maggioranza fa quadrato: "Legge e rilancio della città su tutto"

La maggioranza, Pd e lista civica Per Montecatini, condivide pienamente la posizione del sindaco Claudio Del Rosso e dell’intera giunta sulle Terme. Oggi è fondamentale operare nel pieno rispetto delle procedure e nell’interesse della nostra città. Desideriamo ringraziare gli investitori che, invece di limitarsi a parole vuote, dimostrano concretamente di credere in Montecatini, così come ci crediamo noi". Inizia così l’intervento della maggioranza, senza l’adesione del Movimento Cinque Stelle, dopo il gelo sceso in seguito alle dichiarazioni del consigliere pentastellato Simone Magnani. Da lui era arrivata un’apertura sul contenuto della mozione presentata dall’esponente dell’opposizione Edoardo Fanucci, che sollecita la necessita, in vista della sempre più probabile vendita per lotti divisi dei beni strategici, di tenere uniti l’ex Istituto Grocco e le Terme Leopoldine. Il sindaco Del Rosso si è mostrato molto gelido davanti a questa ipotesi, sollecitando un maggior rispetto della normativa.

Il Comune critica anche scelte fatte in epoche precedenti. "È necessario sottolineare il fallimento della politica del centrodestra – prosegue la maggioranza –. Il momento cruciale per intervenire sarebbe stato quando è stata intrapresa la strada del concordato. Purtroppo, la maggioranza di allora, guidata dalla Lega e da Luca Baroncini, è rimasta totalmente assente".

Le forze che al momento sono alla guida della città ribadiscono di essere impegnate in modo concreto. "Abbiamo sollevato formalmente agli organi competenti la questione della divisione delle fonti termali – sottolinea la maggioranza - nei rispettivi stabilimenti e abbiamo proposto nuove opportunità per valorizzare il patrimonio termale". Del Rosso ribadisce la forte sinergia con la Regione sulla vicenda Terme. "Insieme al presidente Eugenio Giani e al consigliere Marco Niccolai – prosegue – stiamo portando avanti una sinergia efficace. Il governatore è il miglior presidente che la Toscana abbia mai avuto e sosterrò la sua conferma".

Intanto il Movimento 5 stelle ribadisce di essere impegnato "a fianco del resto della maggioranza a dare risposte ai cittadini su tante criticità di Montecatini" e "apprende positivamente il ritiro da parte di Fanucci della Mozione sul Grocco. Al di là del merito della proposta, i tempi ed i modi non erano adatti ad un confronto e a un voto pienamente consapevole".

Daniele Bernardini