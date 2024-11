Quaranta telecamere in pineta. Si investe sulla sicurezza in città. Il sindaco ne annuncia altre

Montecatini (Pistoia), 16 novembre 2024 – Nuove azioni concrete per la prevenzione e la repressione dei reati e degli atti di vandalismo in città, nella parte più importante del verde pubblico. Il Comune ha appena approvato il progetto esecutivo per l’installazione di oltre 40 telecamere nell’area della pineta e delle Terme, grazie al finanziamento ottenuto nei mesi scorsi dal ministero degli interni, durante l’amministrazione dell’ex sindaco Luca Baroncini. L’intervento vedrà un investimento in sicurezza pari a 160mila euro circa, con il cofinanziamento di circa il 10% da parte dell’ente. Una copertura importante, che ha facilitato il lavoro dell’ente.

Nei giorni scorsi, i funzionari della Soprintendenza hanno effettuato un sopralluogo in pineta, in vista del rilascio del nulla osta, atteso per poter procedere all’affidamento dei lavori. Il progetto prevede 41 telecamere fisse su 11 pali che si dirameranno su tutta l’area interessata, portando l’impianto cittadino, nel suo insieme ,sopra le 150 apparecchiature presenti in tutta Montecatini. L’ex sindaco Baroncini, dopo aver annunciato l’arrivo del finanziamento, lo scorso settembre, ha ringraziato il comandante della polizia municipale Domenico Gatto e l’ingegner Paolo Giuntoli per l’efficace lavoro svolto.

Le riprese di piazzale Domenico Giusti, viale Verdi, via della Libertà e viale Bustichini, oltre al grande polmone verde, saranno consultabili dalle forze dell’ordine, permettendo un’azione di prevenzione e repressione più efficace in una zona delicata della città. Nei mesi passati, infatti, più di una volta sbandati e ladri sono penetrati all’interno delle Terme Tettuccio, profanando il simbolo della città. Alla fine dello scorso anno, i ladri hanno assaltato quattro volte in cinque giorni una boutique all’interno dell’edificio. Le indagini del commissariato hanno consentito di individuare un soggetto in possesso di parte della merce rubata, denunciato per ricettazione all’autorità giudiziaria.

Il progetto Pineta Sicura consente così di andare a estendere la videosorveglianza a una parte della città di notevole importanza e di inserirla nella copertura delle telecamere. Il sindaco Claudio Del Rosso conferma l’impegno dell’amministrazione per portare in fondo quanto avviato da Baroncini e annuncia nuove iniziative legate alla videosorveglianza della sua giunta.

“Stiamo provvedendo allo stanziamento di 100mila euro – spiega il sindaco Del Rosso – per l’installazione di telecamere in via Manzoni, viale Bicchierai e via San Marco, nell’ottica di potenziare questo strumento in città. I tecnici sono già al lavoro per definire tutto”.

Daniele Bernardini