Strade e ponti chiusi dalle frane: "Non solo ristori, stop alle tasse"

"Introdurre un meccanismo automatico di sospensione dei versamenti fiscali, retributivi e previdenziali per le imprese in aree danneggiate da interruzioni viarie prolungate, con particolare attenzione alle aree periferiche e montane". È questo l’obiettivo della risoluzione approvata dal consiglio regionale su proposta del presidente della commissione per lo sviluppo delle aree Interne Marco Niccolai, del Partito Democratico. "Non comprendo – sottolinea l’esponente della maggioranza– come mai il centrodestra si sia astenuto sulla proposta che nasce dal confronto con le aziende danneggiate dalla chiusura, anche in Valdinievole. Sono sempre solerti nel chiedere alla Regione di intervenire, anche se lo fa dal 2019 ormai, ma quando si chiede al governo di farlo si preferisce stare in silenzio".

La risoluzione chiede alla giunta regionale di attivarsi nei confronti dell’esecutivo, ponendo la questione nella conferenza Stato-Regioni "Nelle aree interne, montane e rurali – spiega Niccolai – le attività economiche si trovano in una condizione di maggiore fragilità a causa della distanza dai grandi centri, della scarsa accessibilità e della dipendenza da poche infrastrutture viarie, e la loro chiusura prolungata quindi può determinare effetti economici gravi per imprese e lavoratori autonomi. Questo avviene soprattutto dopo frane o smottamenti oppure a causa dello svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria di ponti o altra viabilità, determinando un drastico calo della clientela per le attività commerciali, turistiche e produttive, nonché un aumento dei costi operativi per le imprese manifatturiere, costrette a sostenere percorsi alternativi più lunghi e onerosi per il trasporto di merci e materiali".

Sul fronte degli aiuti alle aziende in difficoltà a seguito di chiusure di importanti tratti viari "la Regione è stata tra le prime in Italia introdurre sostegni economici fin dal 2019. Tra le strutture coinvolte ci sono anche il Ponte degli Alberghi e del Ponte dei Mandrini in Valdinievole e in provincia di Pistoia".