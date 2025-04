Segnali positivi per il turismo: "Boom di presenze nel ponte"

Sarà un fine settimana positivo per le presenze alberghiere in città. Dopo i buoni risultati della Pasqua, gli albergatori continuano a ricevere prenotazioni per il fine settimana del 25 aprile. Tra i vari clienti, seppur in percentuale assai ridotta, rispuntano anche ucraini, russi, moldavi e altre persone provenienti dall’Est Europa, che vengono a fare un breve periodo di cure termali. Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, sottolinea come il prezzo delle camere sia piuttosto favorevole per i titolari delle strutture ricettive, una chiara conferma delle presenze in arrivo nella città di Montecatini.

"Il clima sta senza dubbio migliorando – spiega –. Anche le ultime prenotazioni stanno arrivando in buon numero. Si tratta di turisti che hanno scelto di soggiornare in città per visitare le città d’arte della Toscana, ma portano senza dubbio un buon giro di lavoro. Il prezzo medio delle camere, più alto in questo periodo, dimostra la concentrazione di interesse verso i nostri alberghi". La presenza di turisti provenienti dall’Est, anche se in percentuale molto piccola rispetto al passato, che vengono a fare qualche giorno di trattamento termale, ha reso molto soddisfatto Bartolini. "Si ricominciano a vedere ucraini, moldavi o curisti provenienti da altri paesi dell’Est – conferma soddisfatto – anche se non certo nei numeri di prima del conflitto russo-ucraino. In ogni caso, è un segnale positivo che ci fa davvero ben sperare".

Anche Giovanni Biondi, presidente di Asshotel-Confesercenti, nutre un certo ottimismo verso il week end che sta per iniziare. "Dopo i dati positivi della Pasqua – sottolinea – di cui siamo davvero soddisfatti, ci attende un fine settimana con diverse prenotazioni. Il bel tempo previsto potrebbe spingere i turisti a fare più shopping nei nostri negozi o andare nei locali. Le prospettive sono senza dubbio positive".

Da.B.