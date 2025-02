Scuola, i numeri delle iscrizioni. All’Anzilotti la crescita è del 12%. Bene anche il Sismondi Pacinotti

Festeggia con un buon risultato di iscrizioni l’Agrario Anzillotti che, per almeno un anno, è stato salvato dalla Regione Toscana dal rischio accorpamento. Si sono chiuse da pochi giorni le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, e il bilancio è più che positivo. "A fronte del netto calo demografico che si registra oramai da alcuni anni – commenta la preside Alessia Bechelli, che ha preso le redini della scuola nel settembre 2024 – le iscrizioni non solo hanno tenuto, ma hanno fatto registrare un incremento del 12% rispetto al numero dello scorso anno. Altro dato positivo è che sono equilibrate tra classi di agraria pura e classi di biotecnologie, segno che entrambi i nostri indirizzi destano curiosità e interesse non soltanto tra i pesciatini ma anche tra gli studenti dei comuni limitrofi. Questo ci riempie di soddisfazione perché le voci di un possibile accorpamento con altri istituti scolastici ci avrebbero potuto penalizzare, ma le famiglie hanno capito che questo non avrebbe compromesso in ogni caso la qualità della nostra offerta formativa". Offerta formativa che si presenta ricca di eventi e iniziative nelle prossime settimane, oltre alle normali attività curricolari. Oltre a ’Mangia la Foglia’, sono in agenda tre incontri con importanti personalità del mondo della cultura e della scienza destinati agli studenti del triennio, per finire poi, nel fine settimana del 12 e 13 aprile, con l’appuntamento più atteso dai pesciatini, quello con ’Naturalitas’.

Al Sismondi Pacinotti gli iscritti per l’anno scolastico 2025/2026 sono circa 180. Due gli indirizzi che hanno avuto più successo: i servizi per la sanità e l’assistenza sociale e il meccanico. "Siamo estremamente soddisfatti per quanto riguarda il risultato – afferma la dirigente scolastica Oria Mechelli –. Gli indirizzi che hanno ottenuto più consensi sono stati i Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, l’Operatore del benessere e il Meccanico riparatore veicoli a motore. Si tratta di tre percorsi di studi che gettano le basi di tre professionalità molto richieste sul territorio, confermando il legame forte che c’è fra il nostro Istituto e il tessuto lavorativo. I numeri dei neo-iscritti confermano anche il notevole interesse verso il Liceo artistico Berlinghieri, realtà ormai consolidata".

Giovanna La Porta