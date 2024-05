“Samuele ucciso dal vaccino”, scritta choc al cimitero. La moglie del vigile del fuoco: “Vergogna”

Pescia (Pistoia), 4 maggio 2024 – Grandi lettere di colore rosso vergate sulla pietra monumentale all’ingresso del cimitero di Pescia. Letteralmente si legge: “Samuele non da malore ma da vax ucciso”. La scritta è apparsa ad appena un giorno dal funerale di Samuele Del Ministro, vigile del fuoco stroncato da un malore ad appena 50 anni. Un uomo dalla grande professionalità, un formatore dei vigili del fuoco che aveva fin qui affrontato una importante carriera che lo aveva portato in Piemonte, dove ha perso la vita. Le sue radici, la sua famiglia, erano però a Pescia.

Stefania Berti, la moglie della vittima, attraverso i social, ha mostrato tutto il suo dissenso. “Samuele credeva fermamente nella scienza, così come ci credo io – si legge nel post pubblico di Berti – Sapeva che la scienza non sempre offre le risposte e le soluzioni, ma è l’unica strada percorribile dalle persone razionali e intelligenti, quale lui era e quale sono io, di fronte a certi problemi. La superstizione, le false fedi, i fanatismi e la sciocca credulità non gli appartenevano, come non appartengono a me. Non ci è mai importato niente di cosa ci fosse dentro i vaccini, che è ciò che sembra preoccupare di più i no vax. In quei mesi terribili del Covid il suo unico pensiero non era per se stesso, ma per le tante persone intorno a noi che bisognava proteggere. E un vigile del fuoco quell’altruismo ce l’ha dentro fin da prima che indossi il casco per il suo primo giorno di lavoro, altrimenti sceglierebbe un altro mestiere. La persona che ha imbrattato il muro del cimitero dove riposa, invece, non ce l’ha. Rivela, di lui, un egoismo e una superficialità che Samu avrebbe disprezzato dal più profondo del suo cuore buono. Gli atti vandalici lo facevano profondamente arrabbiare”.

“Chi ha commesso questo gesto ignobile non solo non conosceva Samu, ma ha infangato il suo ricordo e la sua memoria – conclude – Non avrei mai pensato che la sua morte potesse essere strumentalizzata, tanto meno per una battaglia che non condivido assolutamente e che ci offende in ogni fibra dell’anima: a dolore si somma dolore. E voglio che l’autore di questo gesto, se leggerà le mie parole, sappia che non c’era alcun bisogno di regalarmene un altro po’”.