Rivoluzione viabilità. Variante a Castelmartini. La strada extraurbana arriverà entro il 2029

Al via la gara per la realizzazione di una strada extraurbana in variante alla SRT 436 Francesca. Il governatore Eugenio Giani ha fatto il punto sul futuro della viabilità in Valdinievole insieme all’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli e al sindaco Lisa Amidei. Quello di Larciano è uno dei tre interventi, per circa 37 milioni di euro, che riguardano le infrastrutture della Valdinievole finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione.

Nello specifico l’intervento in questione, per il quale è già stata indetta la gara, prevede un finanziamento complessivo di 15milioni di euro di cui 3milioni e 600mila di cofinanziamento regionale, e uno sviluppo stradale di 750 metri circa. "È un intervento che consentirà un maggiore scorrimento e una maggiore sicurezza nel percorso. Da Fucecchio fino a Montecatini – ha detto Giani – è indispensabile poter fluidificare in quei punti dove la strada regionale passando per i centri abitati e li congestiona come nel caso di Castelmartini".

La nuova viabilità si svilupperà interamente nel territorio del Comune di Larciano e utilizzerà la SP25 sino all’intersezione con la recente strada comunale realizzata per il collegamento con via Francesco Ferrucci. Dalla rotatoria sarà realizzato un nuovo tratto di strada regionale che attraversa via Monsummanese, il Fosso Rosso, il Fosso Calletta e il Fosso Riucciolo, e termina con una rotatoria di intersezione con la via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

"Nell’intervento da 15 milioni di 750 metri è compreso anche un viadotto – ha detto l’assessore Baccelli –. La gara è stata bandita e confidiamo di completare l’ intervento nel 2029". I lavori consentirammp, inoltre, un migliore accesso e collegamento dell’Area P.I.P. di Castelmartini, in sinergia con l’area industriale di Cerbaia nel Comune di Lamporecchio. "Questo intervento avrà tre caratteristiche importanti: completerà un’infrastruttura fondamentale per l’insorto produttivo di Larciano e non solo, eviterà il transito dei mezzi pesanti dal centro di Castelmartini e andrà ad allontanare il traffico dal Padule di Fucecchio. Ringrazio la Regione per essersi accollato questa spesa e il presidente Giani per l’attenzione riservata alla Valdinievole est".

Massimo Mancini