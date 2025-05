Incombe l’impennata della Tari. Si valutano altre agevolazioni

Il Comune di Montecatini, insieme ad altre amministrazioni italiane, attende il 19 maggio per sapere se il Governo intende davvero confermare il rinvio delle decisioni sulla tariffa dei rifiuti per il 2025 al 30 giugno. Nel frattempo, la giunta ha appena approvato una delibera per riuscire a stanziare ulteriori risorse per la riduzione dei costi a carico degli utenti, oltre ai 100mila euro già stanziati come ogni anno. Il sindaco Claudio Del Rosso e i suoi assessori hanno dato indirizzo agli uffici ragioneria, tributi e ambiente di studiare una modifica al regolamento Tari, valevole solo per il 2025, se il rinvio al 30 giugno dovesse essere confermato.

L’amministrazione punta a stabilire che l’importo delle ulteriori agevolazioni, rispetto a quelle già previste nella parte spesa del bilancio di previsione 2025-2027, sia almeno pari a 100mila euro, qualora l’avanzo libero del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2024 risultasse superiore a 300mila euro. Lo stanziamento per le agevolazioni Tari di quest’anno, in questo caso, passerebbe ad almeno 200mila euro, con possibilità di aumentare ancora.

Il risultato di amministrazione è il saldo finale delle risorse finanziarie disponibili dopo aver considerato tutte le entrate, le uscite, i residui attivi e passivi, e le quote del fondo pluriennale vincolato di un ente locale. Si tratta di un elemento chiave per la stesura del bilancio di previsione dell’anno successivo. Permette di stimare le risorse disponibili e di pianificare le spese in modo responsabile. L’aumento dei costi per una somma ulteriore del 7-8% nel piano economico finanziario di Alia, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in città, approvato dall’Ato Toscana Centro, ha scatenato forti polemiche a livello politico e cittadino. Il Comune, come annunciato da alcuni membri della giunta, vuole definire ulteriori agevolazioni per fare fronte alla situazione.

Da.B.