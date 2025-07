Riduzioni sulla Tari. L’Amministrazione raddoppia i fondi

Tassa sui rifiuti 2025: via libera ad agevolazioni straordinarie a sostegno delle famiglie con ISEE fino a 15mila euro. Con una deliberazione del consiglio comunale votata lunedì scorso sono state approvate nuove misure per la Tari dell’anno in corso. L’amministrazione in seguito agli aumenti causati dalle maggiori spese sostenute da Alia, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha portato gli stanziamenti per le agevolazioni da 100mila a 200mila euro. "Il provvedimento – spiega la giunta -, di carattere straordinario, mira a offrire un sostegno concreto ai nuclei familiari con maggiori difficoltà economiche, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo bonus rifiuti previsto a livello nazionale da Arera". Ecco le novità progettate dall’amministrazione per l’anno in corso. "Le modifiche introdotte al regolamento comunale prevedono due nuove fasce di riduzione della tariffa per il solo 2025, calcolate in base all’indicatore Isee. La riduzione del 30% per i nuclei familiari con Isee non superiore a 9mila euro, e la riduzione del 20% per i nuclei con Isee non superiore a 15mila euro. Le domande per l’agevolazione vanno presentate entro il 31 agosto".

La giunta afferma che "l’obiettivo è quello di garantire una forma di sollievo immediato alle famiglie più esposte, in attesa della piena operatività del nuovo sistema nazionale di sostegno alle utenze deboli. La modulistica è già disponibile sul sito del Comune". Il Comune ha deciso di applicare queste agevolazioni in seguito agli aumenti emersi a causa dei maggiori costi del servizio lo scorso aprile. "Le nuove tariffe per la raccolta e lo smaltimento del rifiuti in città – ha spiegato alcuni mesi fa l’assessore al bilancio Enrico Giannini –, come prevede la legge, sono state elaborate per coprire completamente i costi del servizio, maggiorati di circa il 7-8%, del piano economico-finanziario di Alia, approvato dall’Ato e di cui ha preso atto lo scorso anno la precedente amministrazione".

Daniele Bernardini