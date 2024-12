Cambia la raccolta rifiuti, a Montecatini sbarca il “porta a porta”. Pulizia strade e divieti

Montecatini Terme (Pistoia), 14 dicembre 2024 – L’amministrazione comunale annuncia ad Alia, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in città, la volontà di passare, nel 2026, al sistema di raccolta porta a porta in città e, dal 2027, alla tariffa corrispettiva (Taric).

Il 2025, quindi, sarà dedicato alla progettazione del metodo di raccolta: a breve il Comune inizierà a incontrare cittadini e categorie. È questo uno degli obiettivi più importanti emerso nell’ultimo incontro tra l’ente e Alia. L’amministrazione informa che “in seguito alla contestazione inviata dal Comune al gestore per il non adeguato spazzamento stradale, si è svolto un incontro con i responsabili della società insieme al sindaco Claudio Del Rosso, e gli assessori Luca Bini e Marco Silvestri.

Il sindaco ha ribadito l’insoddisfazione del Comune sulla qualità e i costi dei servizi resi da Alia in questo periodo e ha fatto una panoramica ampia dei problemi e delle caratteristiche di Montecatini che, pur essendo un’area di 20mila abitanti, ha le caratteristiche di una grande città. Alia si è resa disponibile a riprogettare insieme tutti i servizi, riconoscendo alcune criticità e spiegando le sue motivazioni”.

Il Comune annuncia che “a breve partirà la sperimentazione (al momento limitata ad alcune strade) per lo spazzamento stradale con divieto di sosta temporaneo. Alia effettuerà un lavaggio straordinario di tutti i cassonetti per mappare successivamente le postazioni più critiche per lo sporco e gli odori, con successivo controllo sulle attività che conferiscono i rifiuti in modo errato nei cassonetti, invece che con il loro porta a porta”. L’amministrazione aggiunge che “sarà utilizzato più spesso un mezzo attrezzato che dopo aver svuotato i cassonetti lava e sanifica il loro interno. Saranno presto ripristinate le telecamere antiabbandono, di proprietà dell’ente. Alia fornirà un progetto e un preventivo per un servizio di intervento rapido sugli abbandoni segnalati attraverso una App”.

Il gestore dei rifiuti toglierà presto i cassonetti davanti all’ex Cinema Adriano, operazioni eseguita con troppa lentezza secondo il Comune, che lamenta anche tempi eccessivi per l’accesso ai dati sulle segnalazioni e i pareri per altre modifiche di postazioni. L’amministrazione informa che un servizio accessorio di spazzamento stradale sarà effettuato in convenzione con le associazioni nell’area Unesco.