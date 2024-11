Raccolta rifiuti, arriva il porta a porta: "Centrale sarà l’impegno dei cittadini"

"La salvaguardia dell’ambiente dipende dalle azioni quotidiane di ciascuno di noi: piccoli o grandi gesti che possiamo mettere in campo per il futuro delle nuove generazioni e del territorio in cui viviamo". Parola di Francesco Auriemma sindaco di Montecatini Val di Cecina che annuncia gli incontri aperti alla cittadinanza per spiegare quella che sarà la rivoluzione dei rifiuti a partiti dal prossimo anno.

"La gestione consapevole e sostenibile dei rifiuti è uno dei temi al centro del dibattito odierno e rappresenta una responsabilità collettiva – prosegue — nella quale ogni cittadino può fare la propria parte. In questa ottica, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Rea, ha lavorato intensamente nei mesi scorsi per l’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, che avrà ufficialmente inizio dal 13 gennaio 2025".

L’obiettivo nel breve periodo è ottenere una netta riduzione degli scarti non recuperabili, un incremento delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo, e un miglioramento complessivo del servizio. Una rivoluzione della raccolta con la scomparsa dei cassonetti per contrastare gli abbandoni e aumentare il decoro urbano.

A partire dal 13 gennaio 2025, i rifiuti organici, imballaggi in cara e cartone, multimateriale, vetro e indifferenziata saranno raccolti direttamente a domicilio, secondo un preciso calendario. "Il sistema di raccolta porta a porta rappresenta un passo fondamentale per migliorare la percentuale di raccolta differenziata – conclude Auriemma – ma il successo di questo progetto dipende in larga parte dall’impegno e dalla responsabilità di ogni cittadino. Nel corso del mese di novembre, in accordo con l’istituto comprensivo statale di Volterra, i formatori REA, incontreranno i nostri bambini delle scuole elementari e delle scuole medie per sensibilizzarli su queste importantissime tematiche. Contribuiamo insieme alla cura del nostro ambiente". Per informare e formare adeguatamente tutta la cittadinanza sulle novità della raccolta dei rifiuti, sono stati programmati degli incontri pubblici. Si comincia martedì 19 novembre alle 21 al teatro Aurora di Montecatini, si prosegue il 26 novembre alle 21 alla sala polivalente di Ponteginori, il 3 dicembre alle 17 al centro civico di La Sassa e sempre lo stesso giorno alle 18.30 al circolo Anspi di Querceto.