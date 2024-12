Malore nella notte. Muore Pietro Marini, anima del volontariato

Pescia (Pistoia), 23 dicembre 2024 – Un malore improvviso si è portato via, nella notte fra sabato e domenica, Pietro Marini, 61 anni, presidente della sezione Pescia-Collodi dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che ha diffuso la dolorosa notizia sulle proprie pagine social. “La sua perdita improvvisa – afferma il segretario Leonardo Pucci – ha lasciato un vuoto enorme in chi ha avuto il piacere di fare la sua conoscenza e di stare a contatto con lui. Mancherà a tutti noi nei giorni a venire e cercheremo di onorare la sua persona nel miglior modo possibile continuando a rispettare i progetti messi in campo sia come Sezione che come Nucleo di Volontariato, di cui lui, per primo, andava fiero e di cui, fin dal 2015 con l’attuale vicepresidente di sezione, è stato fautore e fondatore”. Originario di Frascati, nel 1981 Marini era entrato nella Scuola Allievi Carabinieri. Due anni dopo arrivò a Buggiano, come vicecomandante, poi nel 1987 fu trasferito a Firenze, nella Sezione Anticrimine dell’Arma. Nel 1989 venne posto in congedo, con il grado di brigadiere.

Dal 2011 al 2016 era stato vicepresidente della sezione di Pescia dell’Anc, alla quale era iscritto dal 1993, per poi divenirne presidente. Lasciato il Corpo, aveva continuato a operare nel campo della sicurezza, per una grande azienda del settore navalmeccanico.

Appassionato di politica, nel 2017 aveva deciso di schierarsi, nel capoluogo, in una lista civica in sostegno alla candidatura di Samuele Bertinelli. “È nostro impegno essere parte integrante di un tessuto sociale dove è molto sentito il problema della sicurezza – dichiarò all’epoca in una intervista –. Il nostro compito principale è quello della ‘osservazione e segnalazione’. Il compito primario è quello di fare prevenzione e deterrenza”.

L’Associazione Nazionale Carabinieri era già viva e presente in tutta la Valdinievole Ovest, con convenzioni stipulate a Chiesina Uzzanese, Massa Cozzile, Uzzano, Buggiano e Pescia.

“Se n’ è andato un amico e un custode della comunità – lo ricorda Dino Cordio, sindaco di Uzzano – una persona perbene, sempre disponibile, attento a tutto. Ha sempre dato una mano, con l’associazione, in tutte le nostre attività, in particolare nel periodo del covid”.

“Un abbraccio alla moglie, alla figlia, anche a tutti i volontari dell’associazione – aggiunge il sindaco di Pescia Riccardo Franchi –. Lo conobbi a Uzzano, quando facemmo la convenzione per la cura del territorio. Abbiamo lavorato insieme su tantissime iniziative, e a Pescia avevamo risiglato l’accordo. Qualche mese fa aveva subito un intervento, ma era sempre presente e attivo, nelle iniziative e nel controllo del territorio. Era un punto di riferimento”. Lascia la moglie Luciana e la figlia Diletta. Oggi, alle 12, le esequie, nella chiesa di Santa Maria in Selva, a Buggiano.