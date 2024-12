Uccisa dalla malattia, una comunità in lutto: “Paola, ci mancherai”

Ponte Buggianese (Pistoia), 13 dicembre 2024 – E’ morta a 56 anni, dopo aver affrontato una malattia con coraggio e il sorriso sempre sulle labbra. Paola Piagno abitava a Ponte Buggianese e aveva due figli, un maschio e una femmina, che adesso piangono la sua scomparsa insieme ai familiari e a tanti amici ed ex colleghi. Paola era generosa, gentile e stimata da tutti. Si era diplomata alla fine degli anni Ottanta all’istituto alberghiero Martini, indirizzo sala bar. Una scuola per lei importante due volte dato che molti anni dopo le era stato affidato l’incarico di assistente tecnico. Una lavoratrice competente e sempre disponibile, così la ricordano i colleghi. Poi aveva prestato attività professionale in altre scuole, anche come assistente amministrativa, in particolare a Borgo a Buggiano (istituto Cavalcanti) e Ponte Buggianese (istituto don Milani), sede dell’ultimo incarico. Per completare l’orario, spesso accettava anche un doppio incarico.

“Paola è stata mia compagna di scuola nel triennio – racconta il professor Alessandro Trinci – e poi collega. Giorni davvero tristissimi questi”. Tanti i messaggi di cordoglio su Facebok. Il sindaco Nicola Tesi non la conosceva personalmente: “Sono davvero dispiaciuto. Chi la conosceva la descrive come una persona buona e brava. Purtroppo sono quelle che ci lasciano sempre presto”. Una sua cara amica ha scritto su Facebook: “La vita è veramente ingiusta. Ho avuto l’onore di averti al mio sessantesimo compleanno e in tante altre occasioni. Il nostro primo incontro è stato all’alberghiero. Ricordi che conserverò per sempre nel mio cuore”.

Condoglianze arrivano da tutto l’istituto Martini, in particolare dal dirigente Riccardo Monti. Il funerale sarà celebrato a Ponte Buggianese questo pomeriggio (venerdì 13 dicembre) alle ore 15.