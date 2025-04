Padule pulito. Via 50 sacchi di rifiuti

Cacciatori e ambientalisti tutti insieme appassionatamente per pulire il Padule. La scorsa domenica infatti i volontari di Federcaccia Ponte Buggianese insieme a quelli di Libera caccia, Arcicaccia e Fondazione Una, che si sono ritrovati alla Dogana, hanno raccolto oltre 50 sacchi di rifiuti per un totale di circa 10 quintali di spazzatura. Numerosi volontari, armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, si sono ritrovati alle prime luci dell’alba per dedicare la giornata alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le sponde e all’interno del Padule.

"L’impegno dei partecipanti – fanno sapere gli organizzatori – è stato notevole, permettendo di raccogliere una quantità significativa di plastica, vetro, metalli e altri materiali inquinanti che deturpavano la bellezza del paesaggio e rappresentavano un pericolo per la fauna selvatica che popola l’area. L’azione di pulizia si è concentrata in diverse zone del Padule, individuate in precedenza grazie alla segnalazione dei vari soci".

Soddisfatto il presidente di Federcaccia di Ponte Valerio Turini che ha detto "Queste giornate dimostrano che la caccia e la tutela ambientale non sono concetti antitetici, anzi i cacciatori sono spesso i primi a rendersi conto dello stato di salute del territorio e sono pronti a impegnarsi in prima persona per la sua salvaguardia". Anche i rappresentanti delle altre associazioni partecipanti hanno espresso la loro soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà del mondo venatorio per iniziative concrete a favore dell’ambiente.

Arianna Fisicaro