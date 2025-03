Ok legale alla Fondazione turismo: "Attendiamo il voto in consiglio"

"Sulla necessità di realizzare una Dmo per Montecatini non abbiamo mai avuto dubbi. Accogliamo dunque con favore il parere legale appena arrivato, che certifica la legittimità del percorso intrapreso". Inizia cosi l’intervento di Confcommercio Pistoia-Prato, che prendendo posizione rispetto alla consulenza fornita dall’avvocato Roberto Righi in relazione alla realizzazione della Fondazione Turismo, premessa per concretizzare l’obiettivo Dmo. "Siamo sempre stati convinti – osserva l’associazione di categoria – della necessità di dotarsi di uno strumento di questo profilo, che ha già dimostrato di funzionare nei contesti simili nei quali è stato applicato, per gestire in ottica manageriale le politiche turistiche di un territorio che, da sempre, cresce grazie a questa vocazione". Confcommercio Pistoia-Prato aspetta il via libero definitivo. "Adesso attenderemo la votazione in consiglio – dice l’organizzazione – continuando a coltivare l’ambizione che questo percorso possa concretizzarsi. In gioco ci sono lo sviluppo ed il benessere di un’intera comunità: per questo continueremo a stigmatizzare ogni tipo di strumentalizzazione politica, destinata a rallentare una dinamica positiva".

In base allo statuto approvato a settembre, "la Fondazione si occuperà di promuovere lo sviluppo del turismo, in ogni sua forma, modalità, mezzo ed accezione, in termini di attività di informazione e accoglienza turistica, nonché di servizi, quali il marketing turistico, le attività di crescita del sistema locale, l’informazione e l’assistenza ai turisti in tutte le sue forme".