Nel 2012 la tragedia di padre Andrea Sassoli

Sconvolta la parrocchia di San Francesco per la tragica fine di Maria Teresa Civale e del suo amato nipote. Padre Natale la ricorda come una persona disponibile e generosa: "Si era trasferita da qualche anno a Montecatini. Veniva tutte le domeniche a Messa, quasi sempre col nipote. Aveva uno spirito giovanile, le piaceva cantare nel coro coi giovani". Leggeva le sacre scritture in modo fluido. "Si capiva che era istruita – prosegue padre Natale – e che era una persona di fede. Aveva voglia e desiderio di fare del bene e di stare con i giovani. Lo spirito giovanile è sempre espressione di fede". Maria Teresa era stata imprenditrice e consulente in materia turistica e congressuale e aveva fondato il centro congressi dell’hotel Vittoria con Roberto Innocenti. Nella parrocchia di San Francesco aveva tessuto legami importanti. La comunità attualmente è formata da sei frati. La tragedia di Maria Teresa e Gianni ha riaperto una vecchia ferita: "Il 12 marzo 2012 padre Andrea Sassoli, che era attivo e amato nella nostra parrocchia dove operava da cinque anni, morì bruciato mentre tentava di spegnere un incendio provocato dalle sterpaglie. Una fiamma prese la tunica e non ci fu niente da fare".

Sassoli aveva 70 anni e fu divorato dal fuoco. La comunità di San Francesco era rimasta molto scossa dalla perdita del cappuccino in una circostanza così drammatica: "Adesso siamo di nuovo a pensare a quanto avvenuto 13 anni fa e a rivivere quella disgrazia. Maria Teresa era davvero una brava persona e con suo nipote è morta nel solito modo". Ieri pomeriggio padre Natale si è anche recato in via Pistoiese, a casa di Maria Teresa, nell’ambito delle benedizioni pasquali. "Sicuramente il funerale non avverrà prima di qualche giorno – riflette – dato che c’è da affrontare il riconoscimento delle salme e l’autopsia".

Giovanna La Porta