Morto investito dal treno a 19 anni, comunità sconvolta dalla tragedia

Montecatini Terme, 31 marzo 2023 – Ancora una tragedia lungo la linea ferroviaria Firenze-Lucca che attraversa la città, a pochi giorni dall’ultimo terribile episodio. Erano circa le 8.20 ieri mattina quando tra la stazione di piazza Italia e il passaggio a livello di via Tripoli il treno proveniente da Pistoia ha travolto un ragazzo di 19 anni, residente a Cerreto Guidi. Si tratta di uno studente dell’istituto alberghiero "Ferdinando Martini", dove tutti sono rimasti sconvolti dalla triste notizia.

Secondo dichiarazioni riportate su Facebook da persone che avrebbero assistito alla scena, il giovane si trovava sui binari come se fosse intenzionato a farsi travolgere dal treno. La linea è stata subito interrotta, mentre al passaggio al livello di via Tripoli sono giunti i carabinieri – il comando di Compagnia è a pochi metri di distanza – a tenere sotto controllo le auto in attesa di transitare. Sono poi arrivati gli agenti del posto Polfer di Pistoia per i primi rilievi. La linea ferroviaria tra Montecatini e Pescia è rimasta interrotta per circa tre ore, causando forti disagi ai viaggiatori. Le Ferrovie dello Stato, che hanno allestito in tempi rapidi un servizio sostitutivo di pullman tra le due stazioni, non hanno potuto riprendere la circolazione fino a quando la polizia di Stato non ha terminato i rilievi che consentiranno di stabilire le cause della tragedia: incidente, distrazione o gesto volontario? A questo scopo, gli inquirenti stanno valutando se il giovane abbia lasciato lettere di addio o messaggi simili.

Le forze dell’ordine hanno tenuto a distanza numerose persone che, con macabra curiosità, stavano cercando di fotografare il corpo del ragazzo. Come se la giornata non fosse stata abbastanza straziante, un altro giovane è rimasto stritolato dal treno lungo la stessa linea vicino alla stazione di Prato. Anche in questo caso, gli elementi raccolti dagli inquirenti fanno pensare al suicidio.

Il 22 marzo scorso la tragedia era avvenuta presso la stazione di Montecatini Centro e il passaggio a livello di via Marruota poco dopo le 7.30. Un uomo di 76 anni era stato travolto e straziato dalla locomotiva del treno proveniente da Lucca e diretto a Firenze. La vittima era in compagnia della figlia rimasta sotto choc. A quell’ora la stazione era piena di studenti e pendolari che avevano assistito alla terribile scena. Grazie alle riprese delle telecamere, visionate dalla Polfer, era stato appurato che si si trattava di un suicidio. Studenti e pendolari in attesa sulla banchina erano rimasti sconvolti. In questo caso i viaggiatori erano più numerosi perché si trattava della fascia oraria di entrata in ufficio o a scuola.