Muore investito dal treno a Prato, seconda tragedia in un giorno

Prato, 30 marzo 2023 – Seconda tragedia sui binari in un giorno. Dopo il 19enne travolto e ucciso stamani a Montecatini da un regionale, nel primo pomeriggio un altro dramma. Un altro uomo di giovane età è morto dopo essere stato investito da un treno tra le stazioni di Prato Borgonuovo e Prato Porta al Serraglio. Al momento la polizia ferroviaria sta indagando su quanto accaduto, ma anche in questo caso – come a Montecatini – potrebbe trattarsi di suicidio. Secondo alcune testimonianze infatti il giovane avrebbe tentato più volte il gesto estremo.

Sul posto, oltre alla polizia ferroviaria e i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il giovane, sono intervenuti i servizi funebri della Croce d’Oro.

Circolazione ferroviaria ripartita

La circolazione ferroviaria Firenze-Prato-Pistoia è stata sospesa dalle ore 13:25 fino alle 15:45. Al momento, informa il gruppo Ferrovie dello Stato la circolazione è tornata regolare dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti. Si registrano comunque ancora ritardi e rallentamenti sulle tratte regionali.

Montecatini, studente investito

Stamani la prima tragedia sui binari. Uno studente di 19 anni dell’Empolese Valdelsa è morto a Montecatini Terme investito da un treno regionale diretto a Lucca. Il drammatico incidente è avvenuto al passaggio a livello di via Tripoli, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. La polizia ferroviaria sta portando avanti le indagini, ma al momento si pensa che possa trattarsi di suicidio.