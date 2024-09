Montecatini Terme (Pistoia), 9 settembre 2024 – La Dea Bendata ha baciato Montecatini Terme. Nella località termale, come riporta Agipronews, sono stati vinti 20mila euro in seguito a un “8 Doppio Oro”, in un'estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 5mila euro a Capannori, in provincia di Lucca.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 12,3 milioni di euro, per un totale di oltre 2,6 miliardi da inizio anno.