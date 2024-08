Gioca un euro e mezzo e ne vince 33mila al Superenalotto, “era al settimo cielo”

Santa Maria a Monte (Pisa), 21 agosto 2024 - Con una schedina da un euro e cinquanta, si porta a casa 33 mila 314 euro. Non male. "Era al settimo cielo, felicissimo, e noi contenti quanto lui", racconta Danilo Costagli, titolare dell’omonima tabaccheria ricevitoria di Montecalvoli dove è stata messa a segno la vincita al Superelalotto. Una schedina giocata sabato scorso, nella quale il cliente ha centrato cinque numeri su sei. Chi è il vincitore? "Un cliente della zona – si limita a dire il signor Danilo –. E’ venuto qui oggi, appunto, entusiasta. E noi siamo contenti perchè c’è un nostro affezionato cliente che può togliersi qualche soddisfazione. Queste sono le vincite belle. Andò così anche in un’sltra occasione". Il signor Danilo si riferisce alla vincita da 50 mila euro al dieci e lotto del dicembre dello scorso anno. Ma in questa ricevitoria di vincite recenti ce n’è stata anche un’altra: fu da 20mila euro, nel 2022, e anche quella volta fu al Superenalotto. La Dea Bendata è tornata dunque a baciare Montecalvoli.

C. B.