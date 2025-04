Difesa dell’ambiente. Due appuntamenti con ripulire il verde

LARI

"Buttare via la plastica in mare è criminale, questo uccide la terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato". L’insegnamento di Papa Francesco sarà messo in pratica questo fine settimana dai volontari di Plastic Free Onlus, l’associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di plastica. I 222 appuntamenti di pulizia e sensibilizzazione ambientale in programma in tutta Italia oggi e domenica 27 aprile saranno preceduti da un minuto di silenzio, in rispetto del lutto nazionale per la morte del Pontefice. E due di questi appuntamenti saranno proprio in Valdera e nel comprensorio del cuoio, precisamente a Lari e a Santa Croce dove in provincia l’associazione Plastic free è molto attiva e sta cercando nuovi volontari, soprattutto a Pontedera. Recentemente infatti, l’associazione ha fatto un appello per la città della Vespa, spiegando che rispetto ad altre realtà italiane, Pontedera ancora non ha una nutrita squadra di volontare.

Intanto ecco gli appuntamenti in programma questo fine settimana: l’onda blu degli oltre 10mila volontari Plastic Free celebrerà così la 55esima edizione dell’Earth Day, la Giornata della Terra indetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare la popolazione mondiale sulle condizioni in cui versa il nostro Pianeta e su cosa poter fare per salvaguardarlo. L’obiettivo è ripulire l’ambiente, rimuovendo 100mila chili di plastica e rifiuti, e invitare tutti ad una maggiore consapevolezza dell’impatto dei propri comportamenti quotidiani.

Anche la Toscana sarà protagonista con 7 appuntamenti coordinati dal referente regionale Mario De Longis: oggi a Massa Marittima, Lucca, Pietrasanta, Santa Croce sull’Arno e domani a Firenze, Casciana Terme Lari e Pisa. A Santa Croce questa mattina alle ore 9 in via del trebbio nord. Mentre a Lari il ritrovo sarà alle 9.30 davanti alla scuola primaria Sanminiatelli di Perignano.