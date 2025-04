Il 25 Aprile in Valdera. L’ex sindaca Brogi attacca: "Anpi messa in ombra"

VALDERA

"Pontedera ha celebrato l’80° anniversario della Liberazione con la miglior sobrietà che poteva permettersi: ubriaca di gratitudine per il sacrificio delle donne e degli uomini che sacrificarono la propria vita nella lotta partigiana combattuta e vinta per offrire la libertà ai propri figli e per garantire all’Italia un futuro di pace e democrazia", queste sono le parole del sindaco di Pontedera Matteo Franconi durante le celebrazioni della Liberazione di ieri mattina. Parole che fanno eco alla richiesta di “sobrietà“ arrivata dal governo. A Ponsacco invece divampa una polemica tutta interna tra maggioranza e l’ex sindaca Pd Francesca Brogi (nella foto con il tricolore): "Questa è l’Italia che è risorta all’indomani del 25 aprile, grazie alla lotta partigiana e alla Resistenza di donne e uomini che scelsero di opporsi al nazifascismo. Oggi qualcuno con i suoi appelli alla sobrietà, vorrebbe relegare in secondo piano una celebrazione fondante la storia dell’Italia. A Ponsacco, l’amministarzione comunale, dopo 80 anni, ha scelto di non far parlare l’Anpi. Una scelta inaccettabile di fronte al sacrificio di tutti coloro che morirono per la nostra libertà. Ma noi non ci fermiamo e li ricorderemo sempre".