Cultura Due giorni con “Un sacco di libri“

PONSACCOTorna a Ponsacco, con l’occasione della Giornata mondiale del libro e della lettura, il festival "Un sacco di libri", organizzato da Comune di Ponsacco, Fondazione Cultura Pontedera e Carmignani Editrice per oggi e domani negli spazi di Villa Elisa e del Teatro Odeon. Il festival, dedicato ai libri e all’editoria indipendente, vedrà alternarsi presentazioni di libri per tutte le età, laboratori e letture per bambini, una mostra mercato di case editrici toscane, esibizioni di associazioni culturali locali. La peculiarità e l’originalità del festival è quella di partire dal territorio, cioè valorizzare autrici e autori di Ponsacco, così come la biblioteca comunale e le realtà associative e volontaristiche locali, che hanno collaborato attivamente all’organizzazione.

Nel corso del festival è attesa anche la premiazione, domenica sul palco del teatro Odeon, del concorso "I libri sono magici perché…", aperto a scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. Il programma: oggi alle 10 inaugurazione del festival, con la presenza del gruppo di arcieria e falconeria storica Arcieri di Sacco. Alle 11, letture e laboratorio creativo a cura della biblioteca Maria Bacci di Ponsacco per bambini dai 5 agli 8 anni. Alle 15, presentazione del libro "Il ragazzo che fu Pinocchio", di Mario Bernardi Guardi (Polistampa). Alle 16, Presentazione di "Colori d’estate" di Luana Sferrazza (Campo Editoriale). Alle 17 "Ponsacco scrive un sacco!" rassegna di autori e autrici locali. Modera Michele Quirici. Alle 18,"Yoga e Ayurveda: l’armonia del respiro e del corpo" presentazione a cura di Barbara Frigerio (Centro Studi Bhaktivedanta ).

Domani, alle 10 presentazione "I pochi e i tutti" di Carlo Turini (Tagete Edizioni). Alle 11, dimostrazione degli Arcieri di Sacco. Poi giochi a premi. Alle 11, il coro dei bambini "Nuvole di voci" e la presentazione di "Fantabus, il pulmino della fantasia" di Stefano Falai (Fantabooks). Alle 15 la Compagnia dei Rubbaorsi presenta "La novella di Piccinino o Buettino". Dalle 15 alle 18, giochi di ruolo. Alle 16 la premiazione della seconda edizione del concorso "I libri sono magici perché…". Seguono la presentazione di "Isabel Blanco indaga nel dark web", di Barbara Sarri (Mursia), di "Dieci leggi antipovertà", di Saverio Bargagna (Astarte Edizioni).