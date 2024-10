Miss Italia e Montecatini, legame sempre più stretto con il manager Stefanelli

Montecatini, 3 ottobre 2024 – Poco più di un anno fa la tragedia che poteva porre la parola fine a un’avventura professionale lunga quasi mezzo secolo. Ma oltre a superare il dolore per l’improvvisa scomparsa del padre Gerry, conosciutissimo, il giovane figlio Alessio Stefanelli è stato capace di un mezzo miracolo. Ha rilanciato l’agenzia Syriostar che da sempre è concessionaria per la Toscana di Miss Italia e ha vinto anche il titolo più ambito con Ofelia Passaponti, la sesta vittoria del Granducato in 85 anni di storia di Miss Italia. Per l’agenzia di spettacolo di Montecatini un traguardo importante al termine di un’estate che è stata caratterizzata da numeri record che elenca lo stesso Alessio Stefanelli.

“Trentadue eventi in tutte le piazze della Toscana, compresa la finale di Miss Toscana a Castelfiorentino, centinaia di ragazze coinvolte in casting e passerelle seguite da un pubblico numerosissimo che ha molto apprezzato per la gioia degli organizzatori. Nel 2023 c’era da condurre la barca in porto con il dolore immenso della morte di papà. In questo 2024 ci siamo messi al lavoro in condizioni anche difficili perché molte amministrazioni comunali avevano le elezioni e c’era un clima di incertezza a livello programmatico. Siamo entrati in nuove piazze come Siena alla prestigiosa Fortezza Medicea, siamo stati la regione insieme alla Calabria dove l’aumento delle serate è stato più consistente e in più è arrivata la vittoria di Ofelia e il titolo di Miss Italia l’abbiamo dedicato alla memoria di papà che da Lassù sarà felicissimo”.

Grazie al lavoro dello staff di Syriostar le serate di Miss Toscana sono stati eccellenti e apprezzate anche dal punto di vista artistico. “Non era solo la sfilata di ragazze bellissime, sono stati spettacoli veri e propri e per questo devo dire grazie al mio braccio destro Giovanni Rastrelli che è fondamentale, ai presentatori Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai che tutti ci invidiano, a Vegastar di Pistoia che ci ha permesso di avvalerci nell’organizzazione di Stefano Petruzzi e Andrea Fantacci, alle ragazze che hanno partecipato, alla promozione di Scriba Press, ai nostri service PM e Fabio Cinotti. Un lavoro di squadra che è stato vincente”.

E il quarantaduenne manager di Syriostar ha un pensiero anche per la moglie Claudia Toccaceli che è stata fondamentale. “Claudia è la mia forza, mi ha spronato quando ho dovuto ereditare il concorso da papà perché crede nelle mie possibilità e in quelle dell’intero gruppo di lavoro. La ringrazierò sempre”.

Ora si pensa già al 2025. “Il titolo di Miss Italia è un orgoglio e uno stimolo per fare sempre meglio. Vogliamo aumentare le selezioni, coinvolgere sempre più ragazze e piazze importanti. Il mio sogno è incoronare Miss Firenze con un titolo che permetterà alla ragazza di accedere alle pre finali nazionali. Finiti i festeggiamenti ci mettiamo subito al lavoro – conclude Alessio Stefanelli – con rinnovato entusiasmo”.