Mercoledì in Consiglio. Dmo e Tari

Pronto il via libera alla Fondazione Turismo. Il consiglio comunale in programma mercoledì 30 aprile, alle 18, parlerà non solo di Dmo. In programma la votazione del business plan, del piano economico-finanziario 2025-2029, dello schema di convenzione con il Comune e della modifica di alcuni articoli dell’atto costitutivo e dello statuto. Il collegio dei revisori guidato da Franco Michelotti ha espresso parere favorevole dal punto di vista amministrativo contabile sui provvedimenti. Il passaggio di consegne tra gli uffici e la Fondazione Turismo-Dmo richiederà più o meno tutto il secondo semestre di quest’anno per arrivare alla piena operatività nel 2026. Il manager che sarà scelto alla guida dell’organismo, in base al piano economico finanziario della Fondazione riceverà un compenso lordo di circa 100mila euro l’anno. Insieme a lui, la struttura partirà con altre cinque figure.

Il consiglio comunale dovrà inoltre esprimersi sulle nuove tariffe relative alla Tari decise dall’Ato. Il Piano economico finanziario presentato da Alia, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, per il periodo 2024-2025 è stato approvato dall’Ato il 19 aprile dello scorso anno, durante la precedente amministrazione, il consiglio, nel 2024, ha soltanto potuto prenderne atto, in base a quanto stabilisce la legge. Il documento, per il 2025, prevede maggiori spese per circa il 7,8% in più rispetto allo scorso anno. Gli avvisi recapitati in questi giorni fanno riferimento all’acconto della Tari per quest’anno, corrispondente al 67% del tributo calcolato sulla base delle tariffe dell’anno precedente. Il saldo da pagare verrà inviato a dicembre.

Daniele Bernardini