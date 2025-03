Montecatini, la riorganizzazione del mercato. Le richieste: “Più manutenzione e controlli”

Montecatini Terme, 8 marzo 2025 – Al mercato ambulante del giovedì, spostato all’inizio degli anni Duemila nella zona davanti allo stadio comunale Daniele Mariotti, sono rimasti ormai troppi spazi vuoti che non sono più utilizzati dalle attività. “Di tanto in tanto vengono occupati da operatori di passaggio, ma questo va a discapito della qualità complessiva e delle realtà presenti da tempo. Per questo, abbiamo chiesto al Comune di riorganizzare la distribuzione degli spazi all’interno dell’area”. L’annuncio arriva da Michele Merola, funzionario di Confesercenti Pistoia che, assieme a Maurizio Innocenti, presidente nazionale di Anva, il sindacato degli ambulanti, ha incontrato Marco Silvestri, assessore alle attività produttive e alla polizia municipale. “Il trasferimento del mercato ambulante nella zona dello stadio – spiega Merola – effettuato ormai diversi anni fa ha senza dubbio ridotto gli introiti economici delle attività. Diverse di queste hanno deciso di non essere più presenti a Montecatini, lasciando spazio vuoti che vengono occupati in maniera occasionale da imprese di passaggio, non certo di livello alto. Abbiamo chiesto al Comune di riorganizzare la presenza dei banchi in modo da eliminare questi spazi vuoti”.

Confesercenti ha ricordato all’amministrazione la necessità di fare manutenzione e di controllare le aree delimitate da segnaletica per il parcheggio in area pubblica degli operatori e il problema della mancanza di bagni pubblici nella zona del mercato coperto. L’assessore Silvestri ha garantito che il Comune valuterà con attenzione tutte le richieste ricevute dall’associazione di categoria. “L’amministrazione – conferma – esaminerà nel dettaglio la domanda di riorganizzazione della disposizione dei banchi, al fine di eliminare quegli spazi ormai vuoti, utilizzati in modo sporadico da operatori di passaggio. La polizia municipale effettuerà servizi di controllo affinché siano rispettati gli spazi destinati alle attività”.

La decisione di spostare il mercato ambulante del giovedì nella zona dello stadio comunale Daniele Mariotti fu presa durante il secondo mandato dell’ex sindaco Ettore Severi. Oltre alle proteste di numerosi residenti della zona del mercato coperto, che si trovavano in difficoltà ogni giovedì, il provvedimento fu auspicato anche dai vigili del fuoco.