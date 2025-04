Mense, aggiornate le tariffe: "Stessi costi per le fasce più deboli"

Nuovo intervento del Comune sul sistema tariffario delle mense scolastiche. "La revisione tariffaria – spiega il Comune in una nota – mantiene invariate le attuali fasce e tariffe per le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 14mila euro. Per le fasce di reddito superiori, sono state introdotte queste modifiche. Con isee da 14.001 a 20 mila euro, l’aumento di 15 centesimi a pasto, con Isee da 20.001 a 30mila euro l’aumento è di 40 centesimi a pasto, con Isee da 30.001 a 40mila euro, l’aumento di 90 centesimi a pasto. gli scaglioni sopraelencati vanno integrati con le seguenti informazioni. Per le Isee maggiori di 40mila o senza attestazione, l’ aumento di 1,90 euro a pasto. Per i non residenti, l’aumento è di 1,68 euro a pasto".

La giunta spiega che "questo adeguamento si rende necessario per far fronte ai crescenti costi del servizio, garantendo al contempo la qualità delle materie prime utilizzate e l’efficienza del servizio mensa. L’amministrazione ha voluto tutelare le fasce di reddito più basse, mantenendo inalterate le tariffe per chi ha un Isee inferiore a 14mila euro. L’incremento riguarda quindi le fasce di reddito più alte, in un’ottica di equità e trasparenza, dove chi ha una maggiore capacità contributiva è chiamato a partecipare in misura maggiore ai costi del servizio".

La notizia degli aumenti sul servizio delle mense scolastiche non è piaciuta al consigliere di minoranza Andrea Bellettini (Fanucci Sindaco). L’esponente dell’opposizione annuncia che al prossimo consiglio presenterà una mozione "per chiedere di rimuovere subito i nuovi aumenti della mensa scolastica che le famiglie saranno costrette a sostenere. La mozione, inoltre, è tesa a rimodulare i costi a favore delle categorie più fragili, per rendere più equi e sostenibile i costi della mensa. Troviamo assurdo come in un momento così critico per le famiglie, vessate dal caro bollette e inflazione, si vada ad aumentare un servizio essenziale come la mensa scolastica".

Bellettini si appella all’ente: "Il Comune faccia la sua parte e pensi subito a ritirare questi aumenti senza riversarli sui cittadini. Andremo fino in fondo a questa vicenda e anche provare a salvare il tutto con una rimodulazione last minute, esattamente un mese dopo l’annuncio di aumenti indiscriminati senza tenere conto delle fasce più sensibili, ci pare poco attento alle dinamiche sociali di questo momento storico".