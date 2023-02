Maltempo, crolli nel palazzetto di Monsummano, “Fino a due ore prima c’erano i bimbi”

I danni al palazzetto

Monsummano, 27 febbraio 2023 – Un boato nel buio, la paura di un terremoto dopo la giornata di bufera e nevischio che si è abbattuta sulla già di per sé fin troppo ventosa Monsummano.

Così alcuni residenti della zona degli impianti sportivi di piazza Pertini hanno dato l’allarme per il crollo di una parte del Palacardelli, il palazzetto dello sport utilizzato soprattutto per il basket, la pallavolo e la ginnastica di alcune scuole.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, intorno alle 19.20, si sono trovati davanti uno scenario apocalittico. Calcinacci, vetri e strutture in metallo del palazzetto del basket si erano schiantati a terra, sul lato del parcheggio di piazza Pertini, come fosse scoppiata una bomba dentro l’edificio.

«È senz’altro il danno più ingente della provincia causato dal maltempo», ha commentato sgomenta il sindaco Simona De Caro arrivata sul posto subito insieme ai pompieri, e immediatamente dopo al marito e all’assessore Monica Marraccini Mori, avvertiti da un cittadino appena accaduto.

Una tragedia scampata dal momento in cui fino a poco meno di due ore prima all’interno si stava svolgendo una iniziativa per i bambini piccoli, che dunque hanno fatto in tempo a uscire ignari che poco dopo sarebbe venuta giù una parte del palazzetto.

Secondo i primi rilievi, pare che anche le poche auto rimaste parcheggiate nella zona adiacente alla porzione di parete crollata si siano miracolosamente salvate, anche se è presto per la conta dei danni.

«Un danno enorme – commenta con poche parole ancora sotto choc Stefano Gabrielli, presidente della Shoemaker che ha in gestione l’impianto – al momento non è quantificabile, ma si tratta di una cifra a cui penseremo domani. Per adesso non sappiamo dove andremo per fare gli allenamenti, il palazzetto resterà chiuso non so per quanto». In una Monsummano dunque dove si conta già da qualche anno un campo sportivo, il Berti di Cintolese, e una palestrina in meno con la chiusura di quella di via della Libertà, ora tocca al Palacardelli, che già aveva avuto i suoi bei danni qualche anno fa.

Inaugurato ex novo nel 1984, nel 2010 infatti la struttura aveva visto venir giù una parete interna che costrinse il plesso a una chiusura di 40 giorni e lavori per 75mila euro. Poi la burrasca di ieri.

«Stiamo cercando di capire attraverso le telecamere della zona – ha commentato il sindaco – cosa sia successo. Fortunatamente la struttura interna ha retto, ma è come se fosse entrato il vento da dentro e avesse fatto scoppiare le finestre della parete esterna e nel cadere esse hanno strappato via il rivestimento superiore della struttura. All’interno solo qualche danno alla tettoina sempre sul lato investito dal crollo. Si è sfiorata la tragedia, e questo sottolinea quanto siano importanti gli investimenti sulla sicurezza. Da domani riunione straordinaria per avviare i lavori in somma urgenza con Regione e Provincia e riorganizzare le attività sportive per il periodo di chiusura del palazzetto».

Arianna Fisicaro