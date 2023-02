Meteo Toscana, torna la neve in Valle del Serchio

Neve in Garfagnana

Lucca, 27 febbraio 2023 – Nuova ondata di innevamento con brusco calo delle temperature nella Valle del Serchio e nell’area Appenninica più in generale.

Le precipitazioni nevose, previste dalle anticipazioni meteorologiche anche in zona collinare, in realtà dalla mattinata di stamani hanno interessato quote superiori agli 800 metri di altitudine.

Imbiancate anche le zone montane nel comune di Bagni di Lucca, di Gallicano e di Borgo a Mozzano.

La giornata festiva è stata caratterizzata da un forte vento che in molti casi ha impedito importanti accumuli a terra della neve.

Tuttavia, da San Pellegrino in Alpe, a Casone di Profecchia in Garfagnana si sono toccati i 10 cm, aggiunti al manto già presente, mentre nell’area dell’Abetone e in Val di Luce si sono superati i i 15 centimetri.

Nonostante i mezzi della Provincia di Lucca siano entrati in azioni di prima mattina, non sono mancate alcune criticità sulla viabilità, con richieste di interventi da parte dei vigili del fuoco.

Le squadre del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana e del Comando provinciale di Lucca, sono intervenute nel pomeriggio per soccorrere una famiglia e un uomo rimasti bloccati in auto a seguito di un improvviso rafforzamento delle precipitazioni nevose.

Per uno dei mezzi in transito, in particolare, rimasto bloccato nel tratto della provinciale all’altezza del comune di Castiglione di Garfagnana, l’intervento è stato fondamentale per la ripresa della regolare percorrenza.

Non sono mancati i disagi anche in alta Versilia. A Stazzema una donna si trova in gravi condizioni dopo aver battuto la testa scivolando dalle scale esterne della sua abitazione, rese pericolose dalla presenza di neve alta. La situazione complessa ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco a supporto dei mezzi del 118. Per lei trasporto in codice rosso al pronto soccorso del’Ospedale l Versilia.



Fiorella Corti