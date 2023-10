Maltempo, le strade come torrenti e due auto "intrappolate"

Montecatini Terme (Pistoia), 31 ottobre 2023 – Un fiume d’acqua impetuoso si è riversato per le vie della città, dopo circa un’ora di fortissime precipitazioni. L’allerta meteo era già stato comunicato da un messaggio registrato del sindaco Luca Baroncini, ma ben pochi si è aspettavano un fenomeno atmosferico del genere. Tra le 23 e mezzanotte, domenica, Montecatini, più che la città delle acque è diventata la città… invasa dalle acque. Un vero e proprio torrente ha iniziato a scorrere in corso Matteotti, alimentato anche dagli affluenti che scendevano dalle varie traverse, invadendo i marciapiedi, resi impraticabili in pochi attimi. Lo stesso problema si è registrato anche in corso Roma, con varie persone rimaste bloccate.

La situazione più difficile si è registrata sotto il cavalcavia ferroviario di via Leonardo Da Vinci, un punto di per sé soggetto ad allagamenti quando piove: due automobili sono rimaste bloccate, ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione civile è stato possibile farle uscire. Il fiume d’acqua non si è limitato a rendere impraticabili i marciapiedi delle principali arterie del centro, ma ha creato problemi e difficoltà anche nella zona del mercato coperto e anche più a Sud.

Problemi anche nell’area di viale Diaz, altra zona sensibile alle precipitazioni. Al termine della pioggia, i laghetti e i corsi d’acqua che si erano venuti a formare sono finiti nelle fognature nel giro di una cinquantina di minuti. Diverse cantine sono rimaste allagate. Il sindaco Luca Baroncini fa il punto sulla situazione e spiega gli interventi attuati dalla Protezione civile con i vigili del fuoco.

«Il torrente Borra – sottolinea – a causa di alcuni detriti, è strabordato fuori in alcuni punti della zona di via Mascagni, allagando una serie di garage. Insieme alla Protezione Civile, Vab e Croce Rossa, siamo andati subito sul posto per monitorare la situazione, anche se non è peggiorata. Purtroppo, le condizioni climatiche del mondo sono cambiate e, da alcuni anni, dobbiamo affrontare precipitazioni di questo tipo. Tutta la Valdinievole ha dovuto risolvere problemi di questo genere, l’altra sera. Sono contento che gli automobilisti bloccati sotto il cavalcavia siano stati tirati fuori, ma vorrei esortare la gente a non passare in quel punto quando piove così, ormai sono risaputi i problemi che possono avvenire in situazioni del genere. La manutenzione effettuata dal Comune in numerosi punti ha permesso all’acqua piovana di essere smaltita in tempi buoni, al termine della precipitazione. Ringrazio la Vab e la Croce Rossa, oltre ai vigili del fuoco che si sono mossi subito non appena hanno visto la fortissima precipitazione".