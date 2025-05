Incidente frontale tra due auto, soccorsi i conducenti

Pieve a Nievole (Pistoia), 16 maggio 2025 – Incidente stradale a Pieve a Nievole. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montecatini è intervenuta, in via Roma dopo che due auto si sono scontrate frontalmente. Da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.

I due conducenti sono stati estricati dalle vetture dai vigili del fuoco e consegnati alle cure dei sanitari, che dopo un primo accertamento hanno ritenuto opportuno trasportarli in ospedale. Sul posto oltre ai vigili del fuoco erano presenti due ambulanze una della Misericordia di Pieve a Nievole e una di Monsummano. Per i rilievi del caso era presente la Polizia Municipale di Pieve a Nievole.