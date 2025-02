L’ultimo saluto a Claudio Chimenti. Oggi i funerali al Corpus Domini

Sarà celebrato oggi, alle 14, nella chiesa del Corpus Domini, in via Marruota, il funerale di Claudio Chimenti, storico titolare del ristorante Corsaro Verde in piazza XX Settembre e dell’Hotel Florida, in via Michelangelo. L’ex presidente di Confcommercio e del Centro Commerciale Naturale è venuto a mancare a 67 anni, in seguito a una lunga malattia, destando profondo cordoglio in città.

Continuano ad arrivare messaggi dedicati all’imprenditore, a testimonianza della grande stima e popolarità di cui godeva a Montecatini. Il consigliere regionale Marco Niccolai (Pd) esprime il suo cordoglio. "Ho appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Claudio Chimenti – sottolinea –. Ho avuto occasione di conoscerlo da cliente del suo ristorante e poi, quando sono diventato amministratore, mi sono confrontato con lui nel suo ruolo di rappresentante del Ccn . Conservo di lui il ricordo di una persona mite e innamorata della sua città".

Anche Helga Bracali, ex assessore alle attività produttive, è rimasta molto addolorata per la triste notizia. "Era una persona su cui potevi sempre contare – spiega –. Ricordo ancora quando muovevo i primi passi da assessore. Caro Claudio, non ci sarà mai uno che ti uguaglierà e anche se tanti non lo hanno compreso tu sei e rimarrai per sempre nei nostri cuori".

L’associazione Ama Montecatini partecipa al dolore per la scomparsa di Claudio Chimenti. "Con immenso dispiacere – sottolinea il sodalizio – porgiamo l’estremo saluto al nostro socio fondatore e segretario Claudio Chimenti, una persona che fino da ultimo è stata attiva nel testimoniare il suo amore per Montecatini".

Da. B.