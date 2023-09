L’emergenza aule al liceo. Situazione delle classi ancora senza soluzione

Montecatini Terme, 28 settembre 2023 – Resta difficile la situazione delle aule disponibili al liceo scientifico Coluccio Salutati. La dirigente scolastica Simona Selene Scatizzi e il presidente della Provincia Luca Marmo, alla guida dell’ente che è proprietario dell’immobile di viale Marconi, lavorano senza sosta per trovare una soluzione a breve. Ieri, in città, si era diffusa la voce di una possibile soluzione con l’utilizzo dell’immobile in via Cairoli dove una volta c’era l’istituto Pacinotti. Una fonte ufficiale del liceo Salutati però ha smentito questa ipotesi, definendola "priva di fondamento concreto. Al momento, da parte della Provincia non è stata formalizzata alla scuola alcuna soluzione. L’ente proprietario dell’immobile, di concerto con la scuola, sta lavorando per trovare la migliore soluzione temporanea possibile che, a breve, dovrebbe arrivare".

Come sarà risolto il problema delle aule al liceo Salutati? Negli ultimi giorni era emersa anche la possibilità che ulteriori classi del liceo fossero inviate all’ex istituto Settembrini, dove già da qualche anno ce ne sono due. Ma l’operazione non è fattibile e la ricerca è dovuta ripartire. Tempo addietro, alcune classi del Salutati sono state ospitate dalla canonica di Pieve a Nievole, a poche decine di metri dall’istituto montecatinese.

Il Salutati è intervenuto pochi giorni fa sui problemi della scuola. "La nuova dirigenza – si legge in un comunicato della scuola – e quelle precedenti hanno sollecitato gli enti competenti alla ricerca e individuazione di soluzioni sia provvisorie sia definitive per alleviare la situazione di sovraffollamento, ma finora non hanno ottenuto risposte risolutive. Da parte dell’attuale dirigenza è stata messa in campo in questi primi giorni ogni energia per trovare e suggerire soluzioni per sopperire alle necessità più urgenti, grazie anche all’appoggio della presidente del consiglio di istituto, dei docenti e di alcuni genitori. Registriamo con riconoscenza l’impegno assunto dalla Provincia di Pistoia nell’incontro intercorso con il presidente per risolvere a breve termine la necessità di individuare e allestire un plesso distaccato del quale ormai da anni il liceo necessita data la crescente richiesta di iscrizioni grazie all’ottimo lavoro di questa comunità scolastica. Auspichiamo una collaborazione sinergica tra l’amministrazione locale e provinciale per trovare risposte concrete per il bene della comunità e per il rispetto del diritto all’istruzione dei ragazzi che hanno scelto la nostra scuola per diventare cittadini formati e consapevoli".

Intanto, gli studenti, le famiglie e i docenti aspettano una soluzione a questo problema, con la speranza che, prima o poi, la scuola possa godere in pianta stabile di ulteriori spazi.