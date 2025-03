Stadio Mariotti, la ristrutturazione: nuovi lavori inseriti nel progetto

Montecatini Terme, 28 marzo 2025 – “I lavori inseriti nella variante del progetto di ristrutturazione dello stadio comunale Daniele Mariotti allungheranno la chiusura del cantiere a fine settembre. L’intervento su una parte di muro in più e alla parte tifosi della tribuna non andrà comunque a creare problemi alle attività delle società, con le quali ci stiamo confrontando”.

Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, rassicura: gli interventi in più che saranno realizzati al Mariotti non andranno a creare particolari disagi. Qualche preoccupazione era già partita in alcune famiglie con i figli iscritti alle società del settore giovanile. “Il prossimo anno – aggiunge – contiamo di poter realizzare anche i lavori per il nuovo manto sintetico e la pista di atletica leggera senza andare a procurare problemi per chi utilizza lo stadio Mariotti”.

Nell’impianto, dall’inizio della scorsa estate, sono iniziati i lavori del primo lotto della ristrutturazione, ideata e progettata dalla precedente amministrazione , il cui costo complessivo si aggira intorno a 2,2 milioni di euro, coperti grazie a fondi pubblici.

L’intervento è partito con il recupero, il risanamento e il rinforzo delle strutture in cemento armato della tribuna coperta, comprese le azioni sulle fondazioni e sulla copertura. A questi si aggiunge il rifacimento del manto di copertura, il ripristino del calcestruzzo ammalorato e il rinforzo delle strutture di fondazione.

Nel progetto, è stata prevista la demolizione degli spogliatoi esistenti e di parte della ex casa del custode, con la successiva ricostruzione e l’ampliamento, sempre da adibire a spogliatoi, oltreché a nuovi spazi di servizio relativi all’attività sportiva. Bini ricorda che “il ministero delle infrastrutture, in seguito alla richiesta della precedente amministrazione, ha stabilito un finanziamento di 450mila euro, mentre dalla Regione ne abbiamo avuti 600mila. In questo modo potremo progettare e realizzare la nuova pista di atletica leggera, rifare il manto sintetico del campo sussidiario, sostituire quello in erba del campo principale con un altro in sintetico e ristrutturare la tribunetta”.

Un’opportunità importante da concretizzare, che la giunta non vuole farsi scappare. L’attuale amministrazione punta al potenziamento dell’illuminazione, il manto in sintetico e la pista di atletica leggera allo stadio comunale Mariotti, nel secondo intervento previsto nel 2026.