Lampo di Catman di Celle. L’ultimo atto è da record

La chiusura del rapporto tra Casillo e Di Nardo è stata comunque scintillante. In un venerdì di routine all’ippodromo di Follonica, infatti, i due hanno scritto un altra meravigliosa pagina della storia dell’ippica. La "nuova" pista da 1400 metri è stata progettata e costruita proprio per fare velocità ma nei suoi sedici anni di attività non ha mai registrato report cronometrici da capogiro come quello di qualche giorno fa. In una semplice categoria G è arrivata la prestazione che nessuno si aspettava: il protagonista è Catman di Celle, autore di un rimbombante 1.08.9 sui 1600 metri. È il nuovo record assoluto delle piste italiane. Il sette anni figlio del campione Bold Eagle e portacolori della scuderia Futura 2004 era già sceso due volte sotto il muro dell’1.11 (sempre a Follonica) ma scendere di altri secondi è un risultato che supera la fantasia. Il confronto va stretto per più motivi ma basta pensare che il famosissimo Varenne, considerato tutt’oggi il cavallo più forte del mondo, ha come record personale 1.09.1 stabilito all’ippodromo Meadowlands di New York nelle finale della Breeders Crown (la storica corsa da un milione di dollari, ndc) nel lontano 2001. Attualmente il record del mondo sui 1600 metri appartiene all’americano Homicide Hunter stabilito all’ippodromo The Red Mile nel Kentucky dove ha trottato in 1.07.6.

Questa volta l’orgoglio invece è tutto valdinievolino, visto che dietro all’impresa di Catman di Celle c’è un allenatore che tiene alta la bandiera italiana ormai da qualche anno come Gennaro Casillo. Conosciuto nel mondo dei cavalli come un instancabile lavoratore, ogni mattina all’alba arriva puntuale nel suo allevamento alle porte di Montecatini per plasmare le nuove leve e tenere alti gli standard dei cavalli anziani. Nell’ippica non si vive di rendita, anche il cavallo che ha ottenuto risultati importanti ha bisogno quotidianamente di lavoro, cure ed attenzioni. Gennaro non lascia mai niente al caso anche se nella sua farm alloggiano oltre cento cavalli, merito di un team affiatato e qualificato capitanato dal figlio Manuele e dal fedele collaboratore Alessandro Muretti. Oltre al capolavoro di Catman nello stesso convegno di venerdì un altro cavallo firmato Casillo ha segnato un record importante: lui è Grand Mail (fratello di Capital Mail) ed ha vinto in 1.11.4, nuovo record italiano per un esponente della leva 2022.

M.N.