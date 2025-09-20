Teatro a Orvieto C’è “luce“ al Mancinelli

E’ intitolata al grande imprenditore Aldobrando Netti la nuova stagione del teatro Mancinelli che da ottobre a maggio propone undici titoli in abbonamento e complessivamente oltre 40 appuntamenti tra spettacoli di prosa, musical, concerti, stand up comedy e danza. A Netti si deve l’avvio del piano per l’illuminazione pubblica della città e per questo la stagione si chiama “In luce – Il teatro accende la città”: ieri è stata presentata dal direttore artistico Pino Strabioli e dal sindaco Roberta Tardani (nella foto). Oltre a Comune e alla Fondazione Cassa di risparmio, si registra la novità del patrocinio del presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.

Si parte venerdì 31 ottobre con Alessio Boni e Antonella Attili protagonisti di “Iliade – Il gioco degli Dei“, sabato 8 novembre Cesare Bocci e Vittoria Belvedere portano in scena la divertente commedia interpretata al cinema da Katharine Hepburn e Spencer Tracy “Indovina chi viene a cena“. L’attore perugino Filippo Timi sceglie Orvieto per il riallestimento del suo spettacolo “Amleto²“ con Lucia Mascino e Marina Rocco (domenica 30 novembre) poi, il 7 dicembre, sarà la volta di Gianfelice Imparato con “Il medico dei pazzi“, per il centenario della morte di Eduardo Scarpetta. Il 2026 si aprirà domenica 11 gennaio con un classico shakespeariano, “Otello“, interpretato da Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio, noto al pubblico per serie tv ’Mare Fuori’. Sabato 24 gennaio altro importante omaggio: “Un sabato con gli amici“, libero adattamento del romanzo di Andrea Camilleri, a cento anni dalla nascita, con l’attrice e nipote dello scrittore siciliano, Alessandra Mortelliti, accompagnata da un cast di talento. Domenica 8 febbraio spazio all’ironia partenopea di Barbara Foria in “Basta un filo di rossetto“, sabato 14 febbraio la coppia formata da Luca Bizzarri e Francesco Montanari va in scena con "Il medico dei maiali".

Il testo di Pirandello “Uno, nessuno, centomila“ porterà poi sul palco Primo Reggiani, Francesca Valtorta e Jane Alexander (domenica 8 marzo), prima di lasciare la scena a “Mephisto“, diretto da Andrea Baracco che da vita al romanzo di Klaus Mann. Gran finale – sabato 11 e domenica 12 aprile – con uno dei più grandi attori teatrali italiani di sempre, Umberto Orsini, protagonista dello spettacolo con la regia di Massimo Popolizio “Prima del temporale“. Fuori abbonamento da segnalare il 17 dicembre ”Racconto a teatro”, dialogo tra Pino Strabioli e Paolo Crepet e il 7 febbraio la star dei social Giuseppe Ninno. Tanta musica: il 30 ottobre data zero del tour nei teatri di Raf per i 40 anni di Self Control, il primo marzo doppio concerto “Alla scoperta di Morricone”. Invariati i prezzi di abbonamenti e biglietti.

Claudio Lattanzi