La scomparsa dell’ammiraglio. Giuseppe Bercini

Questa mattina, alle 10.30, amici e familiari dell’ammiraglio Giuseppe Bercini potranno porgergli l’estremo saluto, nella chiesa di San Francesco. Persona molto conosciuta e stimata, non solo in città, era nato a Pescia il 30 aprile 1934; aveva frequentato l’Accademia Navale di Livorno, in seguito aveva intrapreso una importante carriera nella Marina Militare. Nei suoi anni di servizio ha ricoperto molti incarichi anche delicati, tra i quali il comando del Raggruppamento subacquei e incursori a Varignano e quello di comandante della nave Anteo. Con quest’ultima nave, nel 1982, gli fu affidata la missione, al largo di Haifa, di recuperare i resti dei caduti e numerosi cimeli del sommergibile Scirè, che poi furono traslati al sacrario militare di Bari. La mitragliatrice Breda del sottomarino, affondato il 10 agosto del 1942 dopo essere stato protagonista della guerra nel Mediterraneo, trasportando i ‘maiali’, i siluri a lenta corsa usati, fra gli altri, per violare il porto di Alessandria realizzando una vera e propria impresa militare contro la flotta inglese.

Da alcuni anni aveva appeso al chiodo la divisa, per godersi la pensione al fianco della moglie Adriana Baldanzi. Proprio lo scorso anno la coppia aveva tagliato il traguardo non facile dei 65 anni di unione. Il suo carattere diretto e sincero lo avevano reso benvoluto, saranno in molti, oggi, a piangere la sua scomparsa, assieme alla moglie Adriana e i figli Luca e Paolo. Socio della sezione Anmi, aveva scritto ‘Birindelli e Pescia’, libro in cui descrisse la vita del concittadino Gino Birindelli, anche lui ammiraglio.

