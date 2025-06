Tuffo fatale a 21enne. Disperso un ragazzino

Si tuffa con gli amici e scompare fra i flutti. Nuova domenica drammatica sulle rive dell’Adda, stavolta a Cassano: il giovane disperso, sarebbe giovanissimo, dodici o tredici anni, e originario dell’Est europeo. Le ricerche si sono protratte per ore, con un enorme spiegamento di forze, ma sinora senza esito.

Scena praticamente identica a Ispra, sul Lago Maggiore, dove un 21enne è morto dopo un tuffo nel Verbano. L’allarme è scattato poiché il giovane – ieri era ancora da chiarire se fosse caduto da un’imbarcazione oppure si fosse effettivamente tuffato – non è riemerso dal lago. I soccorritori sono riusciti a recuperarlo, lo hanno rianimato e quindi caricato in elicottero. In ospedale è però spirato.