La raccolta fondi per poter operare la cagnolina Stella

Servono duemila e 200 euro per l’intervento chirurgico, ma in questo momento sono decisamente troppi per la sua padrona che la ama alla follia. E così ha deciso di rivolgersi a Rossella Boni, da sempre impegnata ad aiutare gli animali concretamente, e di avviare con il suo supporto una raccolta fondi sulla rete. In particolare, attraverso Facebook. Il nome della cagnolina è Stella. Deve sottoporsi a un intervento di artrodesi intertarsica alla Clinica Valdinievole di Monsummano Terme. Il costo comprende tac ed esami. "Stella – scrive Rossella Noni – da alcune settimane ha un problema . Purtroppo la proprietaria ha difficoltà economiche e ha ritardato l’intervento che però è assolutamente necessario fare affinché Stella possa stare bene . Come sapete La Bautique (nome della pagina di Rossella ndr) ogni tanto fa uno strappo alla regola e apre il cuore a chi davvero è in difficoltà". Pubblicate per trasparenza sui social la foto col preventivo della Clinica Valdinievole e le immagini di Stella. "Quanto prima riceverò il codice Iban della clinica per effettuare una donazione. Oltre alla raccolta fondi, dove saranno menzionati nomi cognome e importo donazione, La Bautique farà anche una lotteria per Stella. Insomma, tutto ciò che è possibile".

Si può donare passando direttamente al Bar Rosmady Cafè Via Garibaldi 71 angolo Piazza Battisti, di fronte al mercato ortofrutticolo a Montecatini Terme: lunedì martedì mercoledì venerdì dalle 6 alle 12, giovedì e sabato fino alle 13. A Borgo a Buggiano, dove Stella vive con la sua famiglia, sono stati posizionati altri salvadanai in attività commerciali del centro storico. Il telefono da contattare è: 3489159980.

Giovanna La Porta