Montecatini, tre studenti e due prof in ospedale con febbre e nausea

Montecatini Terme, 15 aprile 2024 – Febbre, nausea e disturbi gastrointestinali acuti. La gita si è trasformata in un incubo per tre giovani e due adulti ospiti dell’albergo Nizza Suisse a Montecatini Terme. I pazienti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Pescia. Si tratta di tre studenti con i loro due insegnati, provenienti da Salerno che fanno parte di una comitiva in gita scolastica. Secondo le prime informazioni il loro stato di salute non desta preoccupazione ma, vista la sintomatologia restano momentaneamente in osservazione e dovrebbero essere dimessi in serata.

L’albergo dove soggiornavano è il lo stesso dove lo scorso 5 aprile un altro gruppo, tra minori a adulti (in totale una cinquantina), sempre in gita scolastica, accusò gli stessi sintomi: anche allora fu necessario attivare i soccorsi tramite la Centrale Operativa 118, il ricovero e il Dipartimento di Prevenzione attraverso le varie strutture (igiene pubblica e sicurezza alimentare). All’indagine epidemiologica del 5 aprile scorso ora si aggiunge anche quella odierna, già in corso, per individuare le cause che stanno determinando la sintomatologia a carattere prevalentemente gastroenterico in coloro che soggiornano in quello specifico albergo di Montecatini Terme.

Sempre a oggi si attendono ancora gli esiti sugli esami effettuati sugli alimenti ingeriti dalle persone che si sono sentite male; questi esami richiedono particolari approfondimenti in quanto le sostanze da analizzare sono numerosissime e si procede anche con altri accertamenti, sempre a carattere laboratorisco, fa sapere la Asl.

Alcuni ragazzi, sempre dello stesso gruppo, avrebbero inoltre chiamato il 118 durante l'escursione a Firenze ma, al momento, non risultano ricoverati.

La replica del gestore dell’hotel

"Gli operatori dell’Asl Toscana Centro, in via informale, mi hanno detto che, lo scorso 5 aprile, i clienti del mio albergo sono stati colpiti da Norovirus, la forma virale che causa la gastroenterite e non si è trattato di un’intossicazione alimentare imputabile alla mia attività". Nicola Guelfi, titolare del Grand Hotel Nizza et Suisse, una struttura ricettiva con molti anni di storia alle spalle, è stato colpito in modo duro dai fatti delle ultime settimane. Adesso, in attesa di una conferma ufficiale dell’Asl Toscana Centro, emerge come l’ipotesi di un’intossicazione alimentare, in base a quanto appreso dall’albergatore, sarebbe ridimensionata. “Gli operatori dell’Asl Toscana Centro – prosegue Guelfi – mi hanno spiegato di non aver trovato gli agenti patogeni che cercavano nei campioni raccolti nel mio hotel. Tra le feci degli studenti, è stato invece trovato il Norovirus, quelli che causa la gastroenterite. Purtroppo, in questo periodo, è molto diffuso, ed è stato la causa di numerosi episodi come quello causato nel mio albergo”.