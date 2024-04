Maxi intossicazione alimentare a Montecatini, scolaresche e turisti in ospedale

Montecatini, 5 aprile 2024 – Almeno trenta persone intossicate per possibile cibo contaminato in un hotel di Montecatini. Attivata la maxi emergenza dell’Asl per il trasporto dei pazienti in vari ospedali. E’ accaduto nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile e le operazioni di trasferimento sono andate avanti fino alla mattina. Tutto è cominciato appunto nella notte, quando le persone hanno iniziato a sentirsi male.

Tra i sintomi, vomito e dolori addominali. E’ scattato quindi l’allarme al 118. Gli ospedali interessati sono quelli di Prato, Pistoia, Lucca e Pescia. Diverse le ambulanze e le associazioni di volontariato impiegate per il trasferimento dei pazienti.

Tra le persone colpite dall’intossicazione ci sono studenti di scolaresche che erano in gita in Toscana e turisti. Tutti sembra abbiano cenato in una precisa struttura della cittadina termale. In corso i rilievi dell’Asl per capire cosa possa aver scatenato l’intossicazione alimentare.

Grande preoccupazione tra gli abitanti della zona, che hanno visto l’arrivo di molte ambulanze e mezzi di soccorso tutti insieme.