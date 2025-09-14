La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Montecatini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Furto gioielleriaElezioni ToscanaAffitto impossibileIncidente mortaleCapannina ArmaniFiorentina Napoli
Acquista il giornale
CronacaIntossicazione alimentare, otto turisti portati in ospedale a Pescia
14 set 2025
REDAZIONE MONTECATINI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Montecatini
  3. Cronaca
  4. Intossicazione alimentare, otto turisti portati in ospedale a Pescia

Intossicazione alimentare, otto turisti portati in ospedale a Pescia

Fanno parte di un gruppo di 50 persone che stanno trascorrendo un periodo di vacanza in un albergo di Montecatini

L’ingresso dell’ospedale di Pescia

L’ingresso dell’ospedale di Pescia

Per approfondire:

Montecatini (Pistoia), 14 settembre 2025 – Otto turisti stranieri sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Pescia, dopo aver accusato i sintomi di un'intossicazione alimentare. L'allarme è scattato oggi, domenica 14 settembre, intorno alle 14. Le persone soccorse stavano trascorrendo un soggiorno in un albergo di via Felice Cavallotti a Montecatini, quando hanno accusato il malore. Otto i pazienti che sono stati trasferiti in pronto soccorso, e sono in osservazione. Fortunatamente nessuno è in pericolo. Si tratta di turisti che fanno parte di un gruppo di cinquanta persone. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Montecatini e di Pistoia e il 118.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata