Intossicazione alimentare, otto turisti portati in ospedale a Pescia

Montecatini (Pistoia), 14 settembre 2025 – Otto turisti stranieri sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Pescia, dopo aver accusato i sintomi di un'intossicazione alimentare. L'allarme è scattato oggi, domenica 14 settembre, intorno alle 14. Le persone soccorse stavano trascorrendo un soggiorno in un albergo di via Felice Cavallotti a Montecatini, quando hanno accusato il malore. Otto i pazienti che sono stati trasferiti in pronto soccorso, e sono in osservazione. Fortunatamente nessuno è in pericolo. Si tratta di turisti che fanno parte di un gruppo di cinquanta persone. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Montecatini e di Pistoia e il 118.