Incidente mortale a Montecatini: scontro fra auto, una prende fuoco

Montecatini Terme (Pistoia), 17 giugno 2023 – Tragedia nella notte a Montecatini Terme, un altro incidente mortale a poche ore di distanza da quello di ieri costato la vita a un 26enne.

In piena notte, intorno alle 2,40, due auto si sono scontrate in via Camporcioni e una delle due vetture ha preso fuoco sulla parte anteriore. Nell’altro veicolo un ferito era rimasto incastrato. Sul posto sono arrivati il 118 con l’automedica di Pescia e tre ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini, che hanno spento le fiamme ed estratto il ferito.