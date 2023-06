A 26 anni muore in ospedale poche ore dopo l’incidente in moto

Montecatini Terme, 16 giugno 2023 – Tra pochi giorni avrebbe compiuto 26 anni, ma un tragico destino ha spezzato la sua vita. Un giovane, nato il 23 giugno del 1997, ha perso la vita in seguito a un terribile incidente in viale IV Novembre, nel cuore di Montecatini.

Diego Marchione, 26 anni, residente a Uzzano, diplomato all’istituto alberghiero Martini, stava percorrendo la grande strada degli alberghi di lusso e dei locali, a bordo della sua Honda 1000, in direzione corso Roma, giovedì notte, intorno alle 23.30, all’incrocio con via Rosselli.

All’improvviso, per cause e dinamiche ancora da chiarire, si è verificato un incidente. Diego è strisciato sull’asfalto per oltre cinquanta metri, dopo essere caduto con la moto.

Nell’incidente è stato coinvolto anche un furgone, sul quale però non risulterebbero, secondo un primo riscontro, segni di impatto. Importanti in proposito saranno anche le testimonianze delle persone presenti sul posto al momento dell’incidente. I rumori dell’incidente hanno svegliato diversi clienti degli alberghi, anche quelli dei gruppi che l’indomani dovevano ripartire presto.

Tutti sono corsi alla finestra per capire che cosa fosse successo esattamente. In viale IV Novembre sono arrivati subito i carabinieri della Compagnia di Montecatini, che hanno iniziato a fare i rilievi dell’incidente, cercando eventuali segni di impatto dei due mezzi.

Una cliente di un albergo nelle vicinanze, con esperienze di soccorso, è stata la prima a giungere in mezzo alla strada dove si trovava Diego che aveva perso conoscenza.Sul posto, allertate dal 118, sono giunte subito le ambulanze del Soccorso Pubblico di Montecatini e Pubblica Assistenza di Monsummano.

Il giovane si trovava già in arresto cardiaco e aveva riportato fratture multiple: una situazione disperata che solo un miracolo avrebbe potuto risolvere. Diego è stato subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, in codice rosso. Purtroppo, nonostante il grande impegno del personale medico e sanitario, non è riuscito a farcela. Diego si è spento a nemmeno 26 anni.

Purtroppo, non è il primo incidente grave che si verifica in viale I V Novembre. Ieri, residenti della zona e titolari di attività ricettive sono tornati a chiedere interventi al Comune per garantire una maggiore sicurezza stradale. Proprio l’incrocio tra il viale e via Rosselli, viene considerato uno dei punti più a rischio, assieme all’incrocio con viale Amendola.

