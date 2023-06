Muore a 26 anni in un incidente in moto: addio a Diego Marchione

Montecatini, 16 giugno 2023 – Un ragazzo di 26 anni, Diego Marchione, è morto questa mattina in ospedale a Pistoia dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri sera dopo le 23 a Montecatini Terme. Il giovane, attorno alle stava transitando lungo viale 4 novembre in sella a una moto di grossa cilindrata quando è caduto a terra per cause ancora in corso di accertamento: non è ancora chiaro l'eventuale coinvolgimento di un altro veicolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari del 118 accorsi sul posto: il 26enne, che risiedeva a Uzzano, è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dove è deceduto oggi.