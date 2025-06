Del Rosso non molla la presa: "Non subito, ma unire si può. Partiamo dagli abbonamenti"

"La T Tecnica Gema ha vinto la Coppa Italia della serie B Nazionale, mentre Fabo Herons ha sfiorato la promozione in A2. Per tutto il basket termale è stata una stagione davvero bella e io sono davvero orgoglioso delle nostre due squadre, che hanno davvero ben figurato nel panorama cestistico nazionale". Il sindaco Claudio Del Rosso ribadisce la stima e l’apprezzamento per il lavoro svolto in questa stagione dai due sodalizi montecatinesi e, per la prossima annata, auspica un accordo di collaborazione tra le società che potrebbe rappresentare un primo passo importante verso una realtà unica. Non si tratta di un pensiero sussurrato in qualche riunione riservata, ma di una vera e propria dichiarazione di intenti. "l prossimo anno mi piacerebbe vedere una squadra che rappresenti tutti i montecatinesi", aveva sottolineato in modo esplicito.

Un lavoro di contatti in questo senso pare fosse già partito da qualche settimana, con il Comune pronto a mediare per trovare una soluzione capace di dare, secondo l’amministrazione, un futuro più roseo al basket di Montecatini. Il sindaco Del Rosso è ancora convinto che Montecatini possa arrivare a presentare una solo squadra, dotata di tutte le risorse per ottenere la promozione e mantenere la permanenza seria A2? Si, anche se a questo punto, in ogni caso, qualora le società raggiungessero un accordo, non ci sono più i tempi tecnici per arrivare a una fusione per la prossima stagione. "Il mio pensiero su questo argomento – conferma Del Rosso – è ormai già noto a tempo. Credo molto in una città unita in un progetto unico per il basket, anche se rinnovo il mio apprezzamento per il grandissimo lavoro svolto dalle due società. E intanto per la prossima stagione sarebbe possibile far partire un progetto di collaborazione concreto".

Del Rosso propone alle due società di "consentire ai tifosi che acquistano l’abbonamento per la regular season l’accesso alle partite dell’altra squadra. Sarebbe un modo per aumentare la presenza di tifosi termali al palazzetto, nell’ottica di un rapporto più stretto di sinergia. Credo proprio che questa idea potrebbe rivelarsi positiva nel corso della stagione regolare". La parola, adesso, passa ai vertici di T Tecnica Gema e Fabo Herons.

Daniele Bernardini